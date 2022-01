Calciomercato Roma, fa tutto Mendes: colpaccio last minute

Calciomercato Roma, si studia l’occasione propizia per mettere a segno un colpaccio last minute: annuncio ANSA.

Tra poche la Roma è attesa dal confronto del “Castellani” dal quale José Mourinho si aspetta di ricevere riscontri confortanti da una una squadra che, al momento, appare ancora in costruzione ed alterna cose buone ad altre…non proprio “Special”.

Nella conferenza stampa post Cagliari, il tecnico lusitano ha rimarcato come “servirebbero più giocatori come Sergio Oliveira“, e del resto il mantra di Mou, in questi primi mesi della sua gestione in giallorossa, è sempre stato: “Esperienza”. Abituato a convivere con calciatori fatti e finiti, il portoghese – pur accettando il progetto Friedkin – è convinto che solo con innesti mirati, in grado di dare il proprio apporto anche nell’immediato, si possa fare quel definitivo salto di qualità che tutti i tifosi giallorossi si auspicano. E chissà che il tecnico non venga accontentato in questi ultimi giorni di calciomercato, che vedono la Roma impegnata nella spasmodica ricerca di un centrocampista duttile, a patto che venga ceduto Amadou Diawara, il cui trasferimento al Valencia ha però fatto registrare una brusca frenata.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Moutinho: annuncio ANSA

E così, le idee per rinforzare la zona nevralgica del campo, le difficoltà…neanche. Con Kamara messo nel mirino ma difficile da raggiungere per le elevate richieste di ingaggio – un accordo con il Marsiglia non sarebbe impossibile da raggiungere visto che il francese è in scadenza di contratto – secondo quanto riportato dall’ANSA potrebbe ritornare in auge la pista João Moutinho, il cui contratto con il Wolverhampton scade nel 2022. Rinforzo low cost e d’esperienza, l’eventuale innesto del lusitano classe ’86 prevedrebbe un esborso cash relativamente contenuto. Assistito da Jorge Mendes, Moutinho in questa stagione ha collezionato, fino a questo momento, 24 presenze tra Campionato e Coppa, mettendo a referto 2 goals e un assist.