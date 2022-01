Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Scambio in extremis in Serie A

Calciomercato Roma, Pinto attivissimo per provare a regalare a Mourinho un altro colpo: da segnalare un ritorno di fiamma.

Quale sarà il prossimo colpo della Roma? Difficile dirlo con esattezza: tutto dipenderà dalle dinamiche effervescenti di questi ultimi giorni di una sessione invernale nella quale comunque i giallorossi sono riusciti a portare a casa due rinforzi di esperienza come Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

Il reparto maggiormente attenzionato in queste ore è il centrocampo, fermo restando che in estate molto presumibilmente verranno rinforzati anche la difesa e l’attacco, anche perché la partenza di Borja Mayoral ha tutta l’aria di essere un addio senza alcun ritorno. Il primo nome sulla lista di Pinto – lo ribadiamo da giorni – è quello di Boubacar Kamara: il francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia, per qualità, caratteristiche, status e margini di miglioramento viene considerato il rinforzo adatto. Tuttavia, stando a quanto riferito da “Il Romanista“, nelle ultime ore si sarebbe registrata una brusca frenata a riguardo, a causa delle alte richieste di ingaggio formalizzate dall’entourage del francese. Ecco perché Pinto avrebbe già cominciato a tastare il terreno, scandagliando il mercato alla ricerca di una possibile alternativa last minute.

Calciomercato Roma, riprende quota Nandez: Pinto fiuta lo scambio

Accostato a più riprese alla Roma la scorsa estate, in procinto di trasferirsi all’Inter prima che i nerazzurri affondassero il colpo per Dumfries, Nahitan Nandez è finito ora nel mirino del Torino, per volontà di Juric che ha assoluto bisogno di un rinforzo per la sua mediana. La trattativa tra il Cagliari e i granata, però, non sembra essersi ancora surriscaldata, anche perché i sardi sono sì disposti ad impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma chiedono almeno 20 milioni di soldi. Esborso che la Roma punterebbe – in linea teorica – a ridurre inserendo nell’operazione Amadou Diawara, il cui trasferimento in Liga, e più precisamente al Valencia, vive ora come ora una fase di stallo.

Per quanto concerne gli altri nomi accostati alla Roma, su Zakaria ha fatto irruzione la Juventus – anche se la concorrenza dalla Premier è folta – il Bayern Monaco ha tolto dal mercato Roca, mentre Grillitsch sembra che non sia mai stato un obiettivo concreto. Troppo onerosa, infine, la pista che porta a Douglas Luiz.