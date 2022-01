Calciomercato Roma, “accordo trovato” | Ore decisive per il sì

Calciomercato Roma, secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, Pinto avrebbe già in mano un’intesa con il calciatore.

Prima della sosta, la Roma di Mourinho è attesa dal delicato confronto contro l’Empoli, in occasione del quale Abraham e compagni sono chiamati a trovare quella continuità di rendimento che fino ad ora – o per un motivo, o per un altro – è sempre mancata. Tuttavia, a poco più di una settimana dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, l’attenzione è rivolta anche a quelle occasioni che si potrebbero materializzarsi in sede di negoziazioni.

Nel coacervo di rumours ed indiscrezioni, assumono sempre più consistenza quelli che riguardano Boubacar Kamara, centrocampista classe ’99 che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Marsiglia, in scadenza nel 2022. Il francese piace tanto in casa giallorossa, non soltanto perché si tratta di uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo in chiave internazionale, ma anche perché estremamente duttile, ed impiegabile non solo davanti alla difesa come regista “moderno”, ma anche come difensore centrale. La concorrenza, soprattutto dalla Premier, non manca, con l’Aston Villa che nelle ultime ore si sarebbe aggiunta alla corsa per il giocatore, ma Pinto è pronto a giocarsi le sue carte.

Calciomercato Roma, stretta finale per Kamara: intesa di massima con il francese

La Roma ha scelto lui, dicevamo. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, il general manager dei capitolini nei prossimi giorni cercherà di stringere il cerchio attorno al francese, con il quale sarebbe già stato trovato un accordo di massima. Un’indiscrezione che, se dovesse essere confermata, metterebbe i giallorossi in una posizione di assoluto vantaggio rispetto alla concorrenza, anche perché Kamara in teoria sarebbe libero di accordarsi con qualche altro club, in vista di giugno, quando si svincolerà. Scenario che in Provenza vogliono evitare, anche perché in estate il Marsiglia dovrà esercitare i riscatti di Pau Lopez ed Under, versando 20,4 milioni di euro.