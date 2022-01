Calciomercato Roma, trattativa rimandata | Pinto deve aspettare

Il gm giallorosso deve posticipare l’affare, il più caldo del calciomercato invernale della Roma, a causa di una decisione contro corrente

Mercato socchiuso. Con questa espressione si potrebbe descrivere il calciomercato invernale della Roma arrivati a questo punto. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Empoli, José Mourinho ha parlato dei giocatori che ha ritrovato, della sfida con gli emiliani, ma soprattutto degli affari di mercato. Dalle parole dell’allenatore portoghese sembra che Tiago Pinto non farà più movimenti di mercato a gennaio. Il general manager giallorosso può chiudere il primo mese del 2022 con ben due acquisti e quattro cessioni ufficializzate. Un bottino niente male.

Dalle parole di Mourinho, nonostante la sicurezza, traspare sempre quella speranza di avere un terzo innesto entro il 31 gennaio. Ciò che è difficile vedere è sicuramente una cessione. Tolti gli esuberi che non sono considerati membri della rosa da parte dello Special One, come Fazio e Santon, sembra molto difficile che altri giocatori lascino Trigoria. In queste settimane sono stati ceduti Riccardo Calafiori al Genoa, Borja Meyoral e Gonzalo Villar al Getafe e, infine, Bryan Reynolds. L’americano si è unito in prestito fino alla fine della stagione al KV Kortrijk, squadra belga che milita in Pro League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho dice no | Affare bloccato

Calciomercato Roma, Kamara vuole partire solo a giugno

In cima alla lista dei profili su cui Tiago Pinto e José Mourinho hanno messo gli occhi c’è sicuramente il nome di Boubacar Kamara. Il centrocampista francese di 22 anni, in forza al Marsiglia, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e su di lui si è scatenata una vera e propria corsa. Per non perdere soldi, il presidente dell’OM, Pablo Longoria, sta cercando di vendere il mediano a gennaio, ma l’ex difensore centrale ha altri piani. Secondo quanto riporta Foot Mercato, infatti, Kamara vuole partire in estate quando il suo contratto sarà scaduto. Questo gli permetterebbe di aveanzare richieste più alte visto che sarebbe un parametro zero. Se, invece, venisse ceduto a gennaio, a prevalere sarebbe la voglia di Longoria di non perdere soldi da una cessione del calibro di Kamara.