Il tecnico portoghese ha posto il veto sulla trattativa del calciatore della Roma. Non ci si aspettano altri movimenti di calciomercato

Oggi la Roma affronta l’Empoli al Carlo Castellani. I giallorossi hanno raggiunto la toscana in treno, per poi raggiungere la città della trasferta in pullman. Ventitreesima giornata di Serie A per gli uomini di Mourinho che devono cercare di fare punti per migliorare lo stato di forma attuale, almeno del campionato. La vittoria contro il Lecce in Coppa Italia ha migliorato lo score dei giallorossi che, però, nelle ultime gare di campionato non hanno fatto molti punti. L’ultima vittoria in Serie A, infatti, è quella con il Cagliari e, prima di quella, bisogna tornare all’Atalanta al 18 dicembre 2021 per trovare un successo.

“Non sarà una gara facile“, con queste parole José Mourinho ha parlato della sfida con Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico della Roma ha giocato in settimana contro l’Inter, costringendo Dzeko e compagni ai supplementari. Una prestazione che carica sicuramente i toscani, che sono pericolosi grazie alla loro tendenza a non schiacciarsi. Anzi, il gioco di Andreazzoli è caratterizzato da tutt’altra propensione. L’Empoli, infatti, nonostante sia una neopromossa, ha una mentalità molto offensiva, con degli schemi di gioco creati ad hoc per mettere su una bella trama di gioco. Spesso questa, però, lascia dei buchi, soprattutto in fase di pressing alto che molto spesso non viene effettuato in modo impeccabile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, annuncio in diretta | Stop alle cessioni

Calciomercato Roma, Mourinho vuole tenere Zalewski

Una mano per la gara con l’Empoli, e per quelle del resto del campionato, la può dare il mercato in entrata e in uscita. Anche quelle trattative bloccate. Sì perché alla vigilia della sfida con i toscani, Mourinho ha spento le voci di mercato intorno a Carles Perez e Nicola Zalewski. Secondo il Corriere dello Sport, Il talentino italo-polacco piace molto al tecnico ex Real Madrid, che ha deciso di troncare ogni tipo di discorso anche con la Sampdoria. I blu cerchiati erano sulle sue tracce per trovare il giusto trequartista, soprattutto ora che in panchina c’è Giampaolo. Sul classe 2002, c’erano anche altri club, ma Mourinho ha posto il veto. Il portoghese, infatti, è uno dei tanti estimatori del numero 59 giallorosso che potrà essere utilizzato quando gli impegni saranno molto ravvicinati.