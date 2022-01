Calciomercato Roma, annuncio in diretta | Stop alle cessioni

A una settimana dalla chiusura del calciomercato invernale, in casa Roma non è escluso l’arrivo di un terzo colpo in entrata.

Manca ancora una settimana alla chiusura del calciomercato invernale. Una sessione che la Roma ha affrontato con la consapevolezza di dover intervenire in alcune posizioni strategiche per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. L’allenatore portoghese nei giorni scorsi ha avuto modo di elogiare il lavoro svolto dal General Manager Tiago Pinto. Secondo il tecnico i due volti nuovi Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles potranno aiutare molto la Roma.

Mourinho ha sottolineato come a fronte delle cessioni di 4 calciatori poco utilizzati la società è riuscita a inserire due elementi importanti. Due giocatori su cui il tecnico ha già dimostrato di fare affidamento. Ancora ieri, però, Mourinho ha lasciato intendere che non sarebbe dispiaciuto se dal calciomercato arrivasse un ulteriore regalo.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta | Brusca frenata

Interpellato su questo tema, Mourinho ha affermato di non aspettarsi nessun ulteriore rinforzo, sottolineando però che ancora per alcuni giorni la sessione di calciomercato sarà aperta. Parole che potrebbero prestarsi a diverse interpretazioni. Quel che è certo è che lo stesso Tiago Pinto, qualora si presentasse l’occasione favorevole, sarebbe felice di mettere a segno un ultimo colpo prima del 31 gennaio.

Da questo punto di vista però sembra complicarsi la pista che porta a Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano è uno dei possibili obiettivi della Roma per rinforzare ulteriormente il centrocampo, ma il suo addio al Cagliari, che sembrava imminente, potrebbe non essere così scontato. E se nei giorni scorsi era stato il d.s. dei sardi Capozucca a frenare sulla sua cessione, oggi a confermare la posizione del club sono arrivate le parole del d.g. Mario Passetti. Passetti ha parlato del mercato del Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “Baselli è una trattativa in corso e speriamo che vada a buon fine presto. Per il resto non ci sono uscite pianificate e se ci saranno verranno sostituiti in modo adeguato“. Parole che non chiudono in maniera definitiva all’addio di Nandez, ma che ribadiscono che la cessione del centrocampista è tutt’altro che scontata. A meno che uno scambio con Diawara non riesca sbloccare la situazione sul filo di lana…