Calciomercato Roma, ufficiale: firma e annuncio

Mentre la Roma si appresta a sfidare l’Empoli per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie A, arriva un annuncio importante di calciomercato.

Mancano ormai poche ore alla sfida che oggi pomeriggio, alle 18, vedrà la Roma scendere in campo allo Stadio Castellani per sfidare l’Empoli. Un match al quale i giallorossi arrivano con la voglia di fare risultato per dare continuità ai due successi ottenuti contro Cagliari e Lecce. José Mourinho lo ha ribadito in maniera chiara ieri in conferenza stampa: la Roma deve e vuole centrare la terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia.

Di fronte un Empoli che è reduce dai 120 minuti disputati in Coppa contro l’Inter a San Siro. Una sfida sicuramente impegnativa dal punto di vista fisico che da quello emotivo, ma che ha confermato ancora una volta le ottime qualità su cui la squadra toscana può contare. Qualità che sono ben chiare anche a Mourinho, che ieri ha sottolineato come la posizione di classifica permetta all’Empoli di giocare con spensieratezza. Un elemento che rende ancor più complicato l’impegno per la Roma.

Calciomercato Roma, arriva l’ufficialità | C’è la firma

Intanto in casa Roma si continuano a seguire con attenzione le vicende relative al calciomercato. E’ vero che il General Manager Tiago Pinto ha già portato a termine gli affari più importanti, con il doppio arrivo di Maitlan-Niles e Sergio Oliveira, ma alla chiusura della sessione manca ancora una settimana. Il tempo per altri colpi di scena, quindi, c’è. E chissà che con l’uscita di qualche esubero non si trovi il modo di centrare anche il terzo colpo in entrata. Dal punto di vista delle cessioni, intanto, arriva oggi una novità importante.

E’ di poco fa infatti l’annuncio ufficiale della cessione di Bryan Reynolds al KV Kortrijk. La squadra belga, che milita nella Pro League, ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno statunitense attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club e con un tweet pubblicato poco fa. Reynolds si trasferisce in Belgio in prestito secco fino alla fine della stagione. Una cessione che era nell’aria e su cui la Roma punta molto. Reynolds, che non è mai riuscito ad entrare nelle rotazioni di Mourinho, potrà ora giocare con maggiore continuità e fare esperienza.