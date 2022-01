Continuano i movimenti di Tiago Pinto in questa finestra invernale di calciomercato, Roma vicina a chiudere un altro affare

Vittoria, passaggio del turno e ora testa all’Empoli. La Roma approda ai quarti di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria sul Lecce per 3-1. Una buona partita da parte degli uomini di Mourinho ha permesso al club di andare avanti nel torneo, nonostante un primo tempo non brillante. Il tecnico portoghese, infatti, ha sottolineato come la prova dei primi 45′ fosse piuttosto scarsa dal punto di vista tecnico. Nella prima metà della partita, infatti, la Roma si è trovata a dover inseguire il Lecce, passato in vantaggio grazie ad Arturo Calabresi. Il difensore, romano e romanista, è riuscito a trafiggere Rui Patricio con un colpo di testa su calcio d’angolo.

Nel secondo tempo, poi, la Roma è riuscita a rimontare e a passare un vantaggio grazie alle reti di Kumbulla, Abraham e Shomurodov. L’uzbeko è entrato in campo al posto di Felix Afena-Gyan al 64′. Un occasione che l’ex Genoa non si è lasciato scappare per cercare di rientrare nei piani di Mourinho. Non sono pochi i giocatori che non fanno parte dei disegni tecnici del portoghese e, per questo, Tiago Pinto si sta muovendo per trovare loro una sistemazione. Alcuni come Riccardo Calafiori, Borja Mayoral e Gonzalo Villar sono già partiti, mentre altri sono ancora in attesa di sviluppi delle ultime offerte.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio Veretout | L’agente rompe il silenzio

Calciomercato Roma, accordo Fazio-Salernitana: c’è anche la clausola

Uno dei giocatori che è stato messo fuori rosa da parte di Mourinho è sicuramente Federico Fazio. Il difensore argentino non ha mai fatto parte dei piani del tecnico e in questi mesi non è mai stato convocato. Il centrale ex Tottenham, come riporta Calciomercato.it, è nel mirino della Salernitana dove si è appena insediato Walter Sabatini. Il ds degli amaranto vuole l’esperto difensore per blindare la difesa dei campani, ultimi in classifica. Secondo Nicolò Schira, poi, il club di Iervolino sarebbe disposto ad offrire a Fazio un contratto di sei mesi con una clausola per l’anno successivo, in caso di salvezza, infatti, l’accordo tra le parti di prolungherebbe di un anno automaticamente.

A ciò si aggiunga quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, secondo la quale i campani sono prossimi ad ufficializzare il numero 20, insieme al portiere Sepe e Mazzocchi del Venezia.