Calciomercato Roma, 20 milioni subito | Pinto gode due volte

Calciomercato Roma, stando alle ultime indiscrezioni la trattativa sarebbe prossima alla chiusura. Doppio l’impatto nei piani di Tiago Pinto.

Quest’ultimo è chiamato a completare il lavoro iniziato a giugno e di fatto mai conclusosi. Se nel trimestre estivo, infatti, l’ex Benfica ha dovuto ovviare a plurime questioni, nella parentesi autunnale la sua attenzione è rimasta vigile sugli scenari sfruttabili poi in queste settimane di gennaio.

Stando alle dichiarazioni recenti di Mourinho, difficilmente sarà possibile assistere a nuovi scenari di mercato nei prossimi giorni, soprattutto sul fronte in entrata. Plurime, invece, le novità che potrebbero riguardare le sortite nelle prossime ore, continuando a perseguire quella fondamentale direzione volta ad epurare una squadra pullulante di esuberi.

Come emerso anche dall’affare Azmoun, poi, molta importanza potrebbero avere le eventuali trattative non strettamente collegate al mondo Roma ma destinate ad ogni modo a intersecarsi con il modus operandi di Tiago Pinto. Questo è quello che sembra poter accadere in seguito alle ultime notizie riguardanti la Juventus.

Calciomercato Roma, Bentancur ai saluti: cosa cambia in casa giallorossa?

A Torino, così come nella Capitale, ci sono diversi talloni di Achille. Uno riguarda sicuramente l’aspetto squisitamente economico mentre, per quanto riguarda il lato calcistico, sia Allegri che Mourinho sembrano presentare importanti defezioni nella zona centrale di campo.

Questa, dunque, è destinata a subire plurimi cambiamenti sia tra i giallorossi che i bianconeri. Pinto ha già regalato al mister Sergio Oliveira mentre diversi movimenti potrebbero registrarsi all’ombra della Mole Antonelliana in questi ultimi giorni di mercato. Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, infatti, Rodrigo Bentancur potrebbe approdare all’Aston Villa. La conferma è arrivata anche da Nicolò Schira, a detta del quale sarebbe già pronto un quadriennale.

Al di là di quanto incasserà la Juventus e del margine di manovra che i 20 milioni di euro garantiranno a Cherubini, sottolineiamo il doppio impatto che il passaggio dell’uruguaiano in Premier potrebbe avere in casa Roma. L’approdo del numero 30 infatti lenirebbe l’interesse degli inglesi per Kamara, tra i profili maggiormente graditi a Tiago e José. Inoltre, faciliterebbe anche l’uscita di Douglas Luiz, da tempo seguito ai piani alti di Trigoria.