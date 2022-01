Calciomercato Roma, via libera ad una condizione | Svolta vicina

Calciomercato Roma, ore infuocate: la richiesta sull’ingaggio è chiara. Contatti diretti con l’agente: le ultimissime.

Sono tanti i calciatori in rotta di collisione con il proprio club – o comunque considerati non incedibili dai rispettivi allenatori, che potrebbero rivelarsi occasioni golose per molte squadre che cercano innesti importanti per rinforzare le rispettive rose.

Ne sa qualcosa la Roma, alla spasmodica ricerca di quell’innesto con il quale puntellare una mediana che, soprattutto in termini di dinamismo e di aggressività, sovente ha lasciato molto a desiderare. Esigenza recepita anche dalla dirigenza, con Pinto che non a caso sta puntando proprio all’acquisto di un profilo duttile, versatile, e in grado di dare un contributo importante nella fase di non possesso. Caratteristiche che si sposano bene, ad esempio, con l’identikit di Kamara, che non a caso è il primo nome sulla lista del general manager, che nei giorni scorsi aveva attenzionato anche Tanguy Ndombelé, finito prepotentemente in orbita Psg.

Calciomercato Roma, blitz del Psg per Ndombelé: stretta finale

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i contatti tra le parti in queste ore sarebbero sempre più fitti, al punto che il Tottenham appare disposto a privarsi dell’ex Lione, a patto che il Psg copra per intero il pagamento dell’ingaggio del centrocampista. La trattativa prosegue, al punto che ci sarebbe già stato un contatto diretto con gli agenti del calciatore che – stando a quanto riferito dalla Francia – si sarebbero recati proprio a Parigi per velocizzare un affare che si sta surriscaldando a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Accostato anche alla Juve, Ndombelé ora come ora sembra essere sempre più vicino a ritornare in Ligue 1, campionato che lo ha consacrato a tutti i livelli, per provare a rimettersi in gioco.