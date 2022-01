Calciomercato Roma, altro colpo Getafe | Manca l’ultimo sì

Prosegue il lavoro del General Manager della Roma Tiago Pinto per il calciomercato invernale, che si chiuderà alla fine di gennaio.

Sin dal momento del loro arrivo, nell’estate 2020, Dan e Ryan Friedkin hanno parlato in modo chiaro del loro progetto per la Roma. Il piano dei proprietari statunitensi del club è ambizioso: l’obiettivo è riportare la Roma a competere ai più alti livelli, nel giro di qualche stagione. Un percorso non semplice e che dovrà basarsi su una crescita graduale e costante, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

Gli investimenti sostenuti dai Friedkin la scorsa estate dimostrano la ferma volontà di far tornare grande la Roma, anche se l’idea è di crescere passo dopo passo, senza le campagne acquisti faraoniche messe in piedi da club del livello di Manchester City e PSG. Il piano è di salire di livello in maniera costante, così da creare una società sempre più solida e capace di camminare sulle proprie gambe.

Un piano per il quale sarà necessario il contributo di tutte le componenti del club. E se a José Mourinho è chiesto di far crescere la squadra dal punto di vista tecnico, fondamentale sarà anche l’apporto del General Manager Tiago Pinto attraverso il calciomercato. L’acquisto di giocatori funzionali al progetto e la cessione degli esuberi permetterà al club di crescere sessione dopo sessione, come ribadito dall’allenatore portoghese in più di un’occasione. Il calciomercato attualmente in corso ha già portato due rinforzi in casa Roma. Due arrivi particolarmente graditi a Mourinho, che non escludono tuttavia un ultimo colpo, magari da piazzare sul filo di lana.

In questo senso il reparto da seguire con maggiore attenzione rimane il centrocampo. Dall’elenco dei possibili arrivi, però, si può probabilmente depennare Riqui Puig. Il centrocampista del Barcellona era stato accostato alla Roma nei mesi scorsi e può lasciare il club blaugrana in prestito. La sua destinazione più probabile, tuttavia, è il Getafe. Il club spagnolo è pronto ad accogliere Puig in prestito, un’operazione che trova d’accordo anche il Barcellona. Per completare l’affare, spiega oggi fcbarcelonanoticias.com, mancherebbe solo l’assenso del giocatore. Puig potrebbe quindi diventare compagno di squadra di due ex romanisti: Gonzalo Villar e Borja Mayoral.