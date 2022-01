Empoli-Roma, le probabili formazioni | I dubbi di Mou e Andreazzoli

Empoli-Roma, queste le possibili scelte dei due allenatori in vista della quarta giornata di campionato. Molte indicazioni sono arrivate dalla conferenza stampa di Mourinho.

Lo Special One ha evidenziato proprio ieri pomeriggio come ci siano stati diversi recuperi importanti, sottolineando le convocazioni di due elementi da tempo non sfruttati, Smalling ed El Shaarawy. Non sottovalutabili, poi, nemmeno le dichiarazioni circa le prossime operazioni di mercatto.

L’ex Tottenham ha lasciato intendere di voler essere realista e che, dunque, difficilmente sarà possibile assistere a nuove entrate. Nella stessa occasione Mou ha però sottolineato come il mercato sia aperto fino a fine gennaio, tradendo un sentimento di speranza riposta in eventuali sorprese targate Tiago Pinto.

Il gm giallorosso è chiamato in queste settimane ad ovviare soprattutto ai nodi in uscita, per poi eventualmente chiosare questa campagna acquisti invernale con una ciliegina da riporsi sui due piani al gusto di Sergio Oliveira e Maitland Niles. In attesa di evoluzioni, preferiamo qui restare sulla non semplice gara che attende oggi Zaniolo e colleghi.

Alle ore 18 c’è infatti Empoli-Roma, gara valevole per il quarto turno di questo girone di ritorno e destinata a concludere un ciclo iniziato in modo non felicissimo lo scorso 6 gennaio in casa del Milan. I toscani, allenati dall’ex Andreazzoli, rappresentano una realtà insidiosa, da affrontare con le pinze e con la consapevolezza delle sue capacità, già evidenziate in passato, di poter mettere in difficoltà realtà nobili della Serie A.

Empoli-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

In settimana è arrivata la brutta notizia in casa Empoli circa l’importante infortunio rimediato da Sebastiano Luperto, la cui assenza è scontata. Meno scontate, invece, le rimanenti scelte, soprattutto tra le fila degli ospiti, dove il dubbio principale interessa il ballottaggio Maitland-Niles Karsdorp.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Marchizza, Tonelli, Ismajli; Ricci, Bandinelli, Zurkowski; Henderson, Bajrami; Pinamonti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham

A differenza di queste appena riportate (de “Il Corriere dello Sport”), la “Gazzetta dello Sport” sembra invece favorire il laterale olandese a quello ex Arsenal arrivato in questa sessione di mercato. Maggiori le oscillazioni tra le fila dei padroni di casa, dove potrebbero optare per il seguente schieramento.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone