Calciomercato Roma, il gioiello resta in Serie A | Futuro da un’altra parte

Il giocatore di proprietà della Roma potrebbe finire in un altro club di Serie A negli ultimi giorni di calciomercato.

La Roma è ancora a caccia della grande occasione del calciomercato dopo aver chiuso i colpi Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. La vittoria di ieri dei giallorossi, autori di un grande primo tempo, ha confermato che la rosa ha ampi margini di miglioramento.

Per questo però dovrà essere bravo Tiago Pinto sul mercato a rinforzare la squadra e a regalare i colpi giusti a José Mourinho. Il general manager portoghese, infatti, a pochi giorni dalla deadline fissata al 31 gennaio 2022 per la chiusura di tutte le trattative, ha ancora qualche tassello da sistemare, prima di poter provare a fare il terzo e ultimo colpo in entrata.

Calciomercato Roma, cambio squadra per Ciervo?

Tra i tanti giocatori in prestito che il club capitolino ha in giro per l’Europa, c’è anche Riccardo Ciervo. Il giocatore offensivo classe 2003 ha realizzato due reti con la maglia della Sampdoria, club che ha creduto in lui sin dall’inizio, in 12 presenze raccolte. Per lui, però, il futuro potrebbe essere altrove.

Secondo quanto riportato, infatti, dal giornalista di ‘Sportitalia’ Gianluigi Longari, il giocatore è finito nel mirino del Sassuolo di Alessio Dionisi. Per i neroverdi, che devono ancora attendere l’ufficialità per la cessione di Jeremie Bogaall’Atalanta, potrebbe essere un’ottima soluzione anche per il futuro, trattandosi di un esterno molto giovane.