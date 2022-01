Calciomercato Roma, bomba Dybala: “Se lo possono permettere”

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti circa una delle questioni più discusse in queste settimane in Italia e non solo.

Ci riferiamo chiaramente a quella di Paulo Dybala, squisitamente legata alla mancata volontà dell’argentino di firmare il prolungamento contrattuale. Dopo sette anni in bianconero, la Joya non è mai stata così vicino a lasciare un club dove non poco è cresciuto, plasmando quelle qualità già felicemente sciorinate con la maglia del Palermo.

I presupposti per proseguire il matrimonio tra le parti in causa, fino a qualche mese fa, sembravano esserci tutti e la firma pareva essere divenuta ormai una mera formalità. Incrinature di rapporti, dichiarazioni in diretta e mancate esultanze hanno poi contribuito ad acuire i malumori della piazza e dello stesso numero 10, indisposto a venire incontro alle esigenze di una società che ha fatto dell’intransigenza e della serietà dei veri e propri pilastri per la maestosa costruzione dell’ultima decade.

Come già raccontatovi qualche giorno dopo il rocambolesco Roma-Juve, però, i presupposti per assistere a quello che parrebbe un utopistico scenario giallorosso per l’argentino sono ben più reali di quanto possa sembrare. E in questi minuti è arrivata anche la conferma dall’annuncio in diretta.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Dybala: sogno o realtà?

Ci riferiamo alle parole rilasciate da Davide Torchia, agente di Daniele Rugani che ha da poco parlato ai microfoni di Calciomercato.it Tv. Plurime le disamine ponderate, diverse delle quali legate proprio al mondo Roma. Si è partiti dal commento su Sergio Oliveira. “Il portoghese è stato un vero e proprio colpaccio di Pinto, che è intervenuto proprio laddove ce n’era bisogno”.

Questo, poi, il cuore delle sue parole. Andando a sensazioni, dico che la Roma è un club che può permettersi determinati tipi di investimenti stile Dybala e in questo caso sottrarrebbe ad una concorrente un giocatore importante. Sarebbe un gran colpo che, secondo me, si potrebbero permettere. C’è però da chiedersi se Dybala sia disposto ad accettare la Roma. In quest’ottica, cambierebbe tutto quello che ho detto visto che ho considerato solo il focus di una delle due parti. Non credo comunque che sia solo una questione economica: personalmente lo terrei ma capisco che la Juve voglia tenere una propria linea”.