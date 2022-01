Calciomercato Roma, l’affare si complica | Pinto bloccato

Calciomercato Roma, l’affare in uscita si complica e Pinto rimane bloccato sul possibile terzo colpo. Ecco le ultime

Il terzo colpo in mezzo al campo, quello che sogna Mourinho e quello che i tifosi della Roma sperano di avere, è legato in maniera importante a un’uscita. Anzi, per meglio dire: senza una partenza Pinto non si potrà permettere un assalto soprattutto a Nandez che in questo momento è quello che sembra più vicino.

Il calciatore che dovrebbe salutare Trigoria è Diawara. Su questo ormai non ci sono dubbi. Su di lui ci sono squadre di Serie A – Sampdoria e Torino – ma anche il Valencia, in Liga, ci ha fatto più di un pensiero. Sembrava potesse un’operazione di mercato semplice, soprattutto perché dalla Spagna sembravano convinti di poter chiudere a breve. Ma secondo Il Romanista le cose potrebbero avere una complicazione.

Calciomercato Roma, l’affare Diawara si complica

Pinto potrebbe rimanere bloccato in entrata perché il Valencia, prima di poter prendere Diawara, deve cedere qualcuno. La società spagnola ha un problema per quanto riguarda il tetto degli extracomunitari e prima di cercare un affondo per il guineano deve mandare via qualcuno. Il tecnico Bordalas qualche stoccata l’ha mandata. Ma per il momento di movimenti in uscita non ne sono registrati. Insomma, un nuovo stop che potrebbe complicare i piani del general manager portoghese.

Se in questo modo la pista che porta a un possibile approdo in Liga di Diawara si raffredda, rimangono calde quelle in Serie A. Giampaolo e Juric vorrebbero il giocatore. Soprattutto il secondo, a quanto pare, visto che nell’ultima conferenza stampa ha parlato di Mandragora spiegando che gli manca qualità e che ci sta lavorando. Geometrie quindi che potrebbe portare il guineano. Pinto ci spera e attende.