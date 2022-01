Calciomercato Roma, Conte ne fa fuori un altro | Nuova idea di scambio

Calciomercato Roma, Conte ne fa fuori un altro dal suo Tottenham. Nuova idea di scambio in casa giallorossa

Più passa il tempo e più Antonio Conte taglia quei giocatori che non rientrano nei piani del suo progetto al Tottenham. Il tecnico italiano, dopo aver messo alla porta Ndombele, ha escluso dai convocati della gara contro il Chelsea – persa 2-0 – anche Giovanni Lo Celso.

Che pochi istanti prima della partita ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute attraverso un post su Instagram: “Sto bene e sono al 100%” ha confermato il centrocampista. E allora la decisione dell’allenatore pugliese è solamente di natura tecnica nonostante alcune defezioni importanti. Un taglio netto anche per l’argentino che adesso potrebbe anche entrare in qualche operazione di mercato. Nuovo idea di scambio con la Roma? Potrebbe anche essere.

Calciomercato Roma, scambio con Veretout?

Nonostante le parole del procuratore che ha allontanato qualsiasi ipotesi di addio in questa finestra di mercato, il futuro di Veretout rimane in bilico. Anche ieri panchina per il francese a Empoli. Con Mourinho che gli ha preferito Mkhitaryan come interno di centrocampo. E l’armeno ha risposto alla grande. Bene, la possibilità anche di un rinnovo del centrocampista che va in scadenza, getta ulteriore ombre sul futuro giallorosso di Veretout, soprattutto perché la Roma, qualora uscisse Diawara, potrebbe tentare un nuovo colpo in mezzo al campo. E di conseguenza lo spazio per il francese potrebbe essere ancora ridotto.

Ecco, nelle ipotesi potrebbe anche entrarci uno scambio con Lo Celso del Tottenham che Mourinho amava quando allenava gli Spurs. Qualità tecniche importanti, personalità, e giocate che possono realmente cambiare la partita. Lo Celso, 25 anni, rientra anche come età in quelle che sono le possibili operazioni giallorosse. Un ultima settimana di trattative che potrebbe insomma regalare ancora soprese.