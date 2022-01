ASRL | Calciomercato Roma, il punto sulla suggestione Banega

Il calciatore argentino è diventato un possibile nome del calciomercato della Roma e potrebbe diventare un nuovo rinforzo per Mourinho

Alla fine di gennaio manca poco e se vuole portare nuovi innesti Tiago Pinto deve fare presto. Nonostante le parole di José Mourinho alla vigilia della gara con l’Empoli abbiano chiuso la porta del calciomercato, il gm della Roma si sta muovendo in senso opposto. Il portoghese, infatti, vuole consegnare all’allenatore un terzo giocatore dopo gli arrivi di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. I due, provenienti da Arsenal e Porto, sono stati utili sin dal primo minuto all’ex tecnico del Real Madrid, che li ha provati alla prima occasione.

In questi giorni si sta parlando tanto di Boubacar Kamara, centrocampista ventiduenne del Marsiglia, ma è spuntato un nuovo nome sul taccuino di Pinto. Si tratta di Ever Banega, ex calciatore dell’Inter con un passato al Siviglia e ora all’Al-Shabab. L’argentino ha deciso di passare gli ultimi anni della sua carriera in Arabia Saudita dove, con molta probabilità, gli è stato proposto un contratto da vero sceicco. Le qualità palla al piede di Banega sembrano aver attirato Mourinho e soprattutto Pinto, che sta cercando di concludere alcune trattative.

Calciomercato Roma, Simonian non è più l’agente di Banega

In questi giorni Tiago Pinto è a Milano per trattare alcuni affari e tra questi dovrebbe esserci quello che porta a Banega. Nell’incontro con l’entourage del giocatore, il general manager della Roma sicuramente non ha parlato con Marcelo Simonian. Come appreso da Asromalive.it, infatti, le strade tra giocatore e procuratore si sono separate da tempo e Simonian non gestisce più le trattative per l’ex Inter. L’incontro tra Pinto e l’ex agente di Banega a Milano c’è stato, ma non per discutere dell’argentino, visto che Marcelo non ne fa più le veci. Cambia quindi l’interlocutore per arrivare a Banega, in caso l’affare diventasse più che una suggestione.

Daniele Trecca e Valerio Bertolelli