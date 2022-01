ASRL | Calciomercato Roma, assist Douglas Luiz: la scelta del brasiliano

Douglas Luiz è sin dalla scorsa estate un obiettivo sensibile del calciomercato Roma, ecco le ultime sulla possibile trattativa con la Juve

Protagonista indiscussa dell’ultima settimana di mercato grazie alla trattativa Vlahovic, la Juventus potrebbe condizionare anche le mosse della Roma, anche se non nell’immediato. L’eventuale cessione di Rodrigo Bentancur, in particolare, potrebbe coinvolgere anche le mosse di Tiago Pinto in vista della prossima estate

Il centrocampista uruguaiano, come è noto, è finito di recente nel mirino dell’Aston Villa. Dopo aver ricevuto feedback positivi da Luis Suarez, Steven Gerrard per rinforzare la propria linea mediana avrebbe deciso di puntare sull’ex Boca Juniors, valutato non meno di 20-25 milioni di euro dal club bianconero. Secondo calciomercato.it, ad oggni non sono ancora arrivate offerte ufficiali dal club di Birmingham, che nei prossimi mesi sarà atteso da settimane calde anche per un altro centrocampista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo in Serie A | Addio a titolo definitivo

Calciomercato Roma, Douglas Luiz-Bentancur: la situazione

Stiamo parlando di Douglas Luiz che alcune voci di corridoio hanno accostato anche alla Juve in un potenziale scambio proprio con Bentancur. Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, a meno di offerte clamorose anche per motivi personali il centrocampista brasiliano preferisce terminare l’attuale stagione in Premier League per decidere il suo futuro con calma in estate. A giugno, infatti, il 23enne di Rio de Janeiro avrà solamente un ulteriore anno di contratto. In scadenza nel 2023, il ragazzo sin qui non ha manifestato l’intenzione di rinnovare il proprio vincolo con il club inglese e questo potrebbe rimettere in corsa anche Tiago Pinto.

Obiettivo sensibile di José Mourinho sin dall’estate del 2021, Douglas Luiz viene valutato non meno di 30 milioni di euro e, non essendo in possesso di passaporto comunitario, non sarebbe mai potuto arrivare nella Capitale a gennaio. L’ultimo slot per calciatori extracomunitari è stato occupato dall’arrivo di Maitland-Niles dall’Arsenal. Ecco perché anche a Trigoria si continuerà a sperare in una permanenza del brasiliano in Inghilterra per altri cinque mesi.