Calciomercato Roma, irrompe la Juve | Contatto ufficiale

In questi ultimi giorni di calciomercato il giocatore è tornato in orbita Roma, ma anche i bianconeri sono sulle sue tracce

Le parole di Mourinho in conferenza stampa alla viglia della gara con l’Empoli hanno fatto pensare che la Roma avesse concluso il calciomercato, ma così non è. In questi ultimi giorni di gennaio si sta concludendo la finestra invernale, in cui le squadre possono cercare dei rinforzi, o veri e propri affari, per cercare di migliorare le proprie rose. Le lacune mostrate nella prima parte di campionato possono essere colmate grazie al calciomercato invernale, che spesso propone trattative low cost.

Nei primi giorni del 2022 Tiago Pinto ha concluso due affari che si sono dimostrati più che azzeccati in queste prime partite. Il gm giallorosso ha preso in prestito Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e Sergio Oliveira dal Porto. Il primo ha dimostrato di poter sostituire molto bene Rick Karsdorp e di essere una grande alternativa anche sulla sinistra. L’esterno di 24 anni è stato impiegato con Juventus, Milan, Cagliari, Lecce ed Empoli. N0nostante sia stato inserito in suna squadra con giocatori e schemi a lui sconosciuti, ha mostrato buone uqalità in ogni partita. Anche Oliveira è stato molto utile alla Roma. Il suo bottino è di due gol in due partite giocate in Serie A, con la rete segnata dal dischetto contro il Cagliari che è stata fondamentale per la vittoria.

Calciomercato Roma, anche la Juventus vuole Nandez

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Nahitan Nandez in ottica Roma. Secondo quanto riporta Goal.com, però, sul giocatore c’è anche la Juventus che lo sta valutando concretamente. Il centrocampista del Cagliari potrebbe approdare a Torino per migliorare il centrocampo di Allegri, anche se su di lui ci sono diversi club. Tra questi la Roma che è da tempo interessata all’ex centrocampista del Boca Junior.