Calciomercato Roma, dalla Francia | Sfida al Milan per l’ex giocatore di Mou

Calciomercato Roma, d’oltralpe rimbalza la notizia circa quello che potrebbe rappresentare un importante e affascinante duello di mercato.

Come più volte sottolineato, i dirigenti giallorossi sono in questi giorni concentrati soprattutto sulla questione uscite, divenuta prioritaria dopo aver ovviato a quelle che figuravano come le principali emergenze della rosa, apparsa fin qui non poco in difficoltà. Il cammino di Pellegrini e compagni nei prossimi mesi ci dirà se siano bastati Oliveira e Maitland-Niles per guarire la squadra dello Special One, chiamata a sovvertire l’infausto trend che ha contraddistinto questa prima parte di stagione.

Per quanto concerne le cessioni, le settimane di mercato si sono presentate come una sorta di deja-vu estivo, caratterizzato cioè dalla ricerca di una giusta osmosi che permettesse di equilibrare i colpi in entrata con le sortite. Non pochi, in questi anni, infatti, i giocatori apparsi scarsamente funzionali e finiti su una lista esuberi che Pinto ha provato pian piano a sfoltire.

Il divenuto famoso progetto epurativo è iniziato nel 2022 con gli allontanamenti di Villar e Mayoral al Getafe, cui potrebbero far seguito le esclusioni di chi abbia accumulato più minuti in panchina che in campo oltre che dei giovani annoverati in una lista partenze finalizzata a garantire loro crescita e minutaggio.

Anche i più ottimisti, però, sanno bene di come difficilmente questi ultimi giorni di gennaio saranno in grado di apportare grandi modifiche. Più probabilmente, invece, si cercherà di apparecchiare discorsi per la prossima estate.

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche i giallorossi su Bailly

In questa direzione sembrano andare le indiscrezioni giunte in queste ore dalla Francia e riguardanti anche il Milan. Il club rossonero è da tempo alla ricerca di un centrale di difesa, in seguito al lungo infortunio rimediato dal leader arretrato, Simon Kjaer che ha costretto Pioli a non pochi adattamenti, soprattutto nelle settimane successive alla pausa natalizia.

Gli accorgimenti di mister Pioli hanno dato buoni frutti ma, al fronte dell’occasione giusta, a Via Aldo Rossi non disdegnerebbero il concludere un colpo in difesa entro la fine di gennaio. Dopo non essere riusciti ad arrivare a Sven Botman, il nome più in voga è divenuto quello di Eric Bailly, allenato a Manchester anche da José Mourinho. La Roma secondo FootMercato segue la trattativa col Milan, sperando non vada in porto per poi sfruttare l’appeal dello Special One per portarlo in estate a Trigoria.