Calciomercato Roma, il piano giovani di Mourinho | Chi resta e chi parte

Calciomercato Roma, Mourinho ormai ha deciso: ecco il piano giovani dello Special One. Chi rimane e chi invece va via

Ha chiesto gente esperta sin da subito. Gente che potesse essere buttata nella mischia senza grossi problemi di ambientamento. E aveva ragione Mourinho, lo ha dimostrato con i fatti. Perché Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono entrati immediatamente in squadra. E difficilmente usciranno dall’undici titolare.

Soprattutto il centrocampista prelevato dal Porto ha avuto un impatto determinante: due presenze in campionato, due reti, e una montagna di personalità che non può fare altro che aiutare il gruppo giallorosso. Soprattutto i giovani che ancora sono dentro Trigoria. E sui quali, José, ha preso delle decisioni importanti, così come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, chi resta e chi parte

Bove e Zalewski restano a Trigoria almeno fino al termine della stagione. Stimati da Mourinho, avranno la possibilità di crescere e imparare da quella gente esperta citata prima. E perché no, entrare anche in maniera definitiva nelle possibili rotazioni dello Special One nella seconda parte di stagione. Resta da fare un’ulteriore valutazione invece su Darboe appena lo stesso tornerà dalla Coppa d’Africa. Anche se la sensazione, alla fine, è che anche lui potrebbe rimanere in gruppo. Gli impegni ravvicinati – ci sono la Conference League e la gara di Coppa Italia contro l’Inter da affrontare – potrebbe dare spazio anche a quest’ultimo.

Dopo Ciervo quindi – che ormai è a un passo dal Sassuolo a titolo definitivo – gli altri ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile giallorosso sono destinati a rimanere a Roma. In giallorosso. Perché anche in questo modo si costruisce il futuro.