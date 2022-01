Calciomercato Roma, la Juve non si arrende | Offerta con scambio per Zaniolo

Calciomercato Roma, stando alle ultime la Juve parrebbe non aver mollato la pista Zaniolo. Questi i recenti aggiornamenti.

Il rientro del numero 22 non è stato dei migliori, almeno da un punto di vista statistico. Dopo il gol ai preliminari di Confrence League sotto la Curva Sud, Nic ha vissuto una serie di difficoltà, riflesso delle non poche complicanze frappostesi sul cammino di Pellegrini e compagni in questa prima parentesi stagionale.

Nella Capitale, però, c’è sempre stato un sentimento di grande pazienza e comprensione nei suoi confronti, legato alla consapevolezza della giovane età, seppur non tenerissima, e, soprattutto, del duplice infortunio che non può non aver compromesso quantomeno la sua fiducia. Al di là di tutto, però, l’ex Inter sembra essere cresciuto da numerosi punti di vista, a partire dal rivalutato rapporto con i social, divenuto molto più maturo rispetto al passato.

I numeri continuano a non essere dei più felici, come evidenziato dai soli due centri in Serie A. Il tempo continua però ad essere dalla sua parte e lo stesso Mou sembra intenzionato a voler trattenere e soprattutto coccolare quello che, nonostante tutto, continua a rappresentare uno degli elementi più promettenti della squadra giallorossa e della Nazionale italiana.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo: l’ultima idea per arrivare al suo ingaggio

In seguito alla grande prestazione contro l’Atalanta, Zaniolo pareva essersi spento nuovamente insieme ad una Roma che, dopo la trasferta orobica, ha accumulato non poche delusioni fino alla sfida con la Juventus di inizio gennaio. Proprio la squadra bianconera continua a palesare grande interesse per il giovane trequartista di Massa, distintosi finalmente per una brillante prestazione in occasione dell’ultima gara, contro l’Empoli.

Dopo aver quasi concluso la trattativa per Vlahovic, a Torino parrebbero intenzionati ad accaparrarsi le prestazioni proprio del su citato. Ogni discorso è sicuramente da rimandarsi alla prossima estate, quando dalla città piemontese potrebbe giungere un’offerta di circa 50 milioni di euro. La dirigenza sarebbe intenzionata ad avanzare una proposta di cash più scambio, inserendo nell’affare il cartellino di Kulusevski. L’ex Parma non ha rispettato le aspettative fin qui ed è valutato circa 35 milioni di euro, cui si aggiungerà, come detto, una compenso in denaro per provare a strappare il si di Tiago Pinto e di José Mourinho. A riportarlo è Calciomercatonews.com.