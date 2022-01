Sono giorni cruciali per il calciomercato invernale in casa Roma. Nell’ultima settimana non sono da escludere ritorni di fiamma eccellenti.

Il calcio europeo è entrato nell’ultima settimana di trattative invernali. Il 31 gennaio si chiuderà la finestra di riparazione e sono giorni convulsi nei vari campionati continentali. Lo scenario che si viene a creare in casa Juventus può favorire un clamoroso ritorno di fiamma per la Roma. Tiago Pinto può tentare di sfruttare l’assist dei bianconeri già a gennaio.

Si accende il calciomercato invernale a sette giorni dal gong finale. Tantissimi colpi si susseguono in Serie A, con veri e propri intrecci che coinvolgono tanti campionati europei. La Roma continua ad essere attiva sul fronte delle uscite, quest’oggi una nuova operazione ufficiale a sorpresa. C’è un nuovo scenario che coinvolge Roma e Juve e che potrebbe vedere i bianconeri servire l’assist al bacio a Tiago Pinto per un nuovo affondo. Sarebbe un ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso, un vero e proprio tormentone dalle parti di Trigoria dall’arrivo di Mourinho in poi.

Calciomercato Roma, assist dalla Juve | Ritorno di fiamma improvviso

I giallorossi potrebbero sfruttare l’assist della Juventus, dicevamo, per tentare un suggestivo ritorno di fiamma a gennaio. Parliamo del centrocampista Granit Xhaka, grande obiettivo sfumato nella sessione estiva per Pinto e Mourinho. Ora la Juventus, scatenata sul mercato con l’approdo di Vlahovic ad un passo, potrebbe spingere lo svizzero via da Londra. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com l’Arsenal è ad un passo dal centrocampista ex Barcellona, Arthur Melo, pronto a lasciare i bianconeri di Torino. L’approdo del brasiliano potrebbe crinare ancor di più i rapporti tra Xhaka ed i Gunners, ed è qui che entrerebbe in scena Tiago Pinto. Il portoghese potrebbe tentare un affondo deciso anche negli ultimi giorni di mercato, sarebbe di certo una suggestione molto gradita a Josè Mourinho.