Calciomercato Roma, fumata bianca a un passo | Dietrofront immediato

Calciomercato Roma, voltafaccia improvviso: il calciatore avrebbe fatto la sua scelta. Si prospettano ore caldissime: l’ultima indiscrezione dalla Spagna.

Manca sempre meno al gong che decreterà la fine della sessione invernale di calciomercato, e la Roma è ancora all’opera per provare a mettere le mani su un organico che comunque, al di là di tutto, esce rinforzato in termini di esperienza e di qualità con gli innesti di Sergio Oliveira e Maitland-Niles.

Ma Pinto vuole regalare al proprio allenatore la classica ciliegina sulla torta, e proverà a capitalizzare al meglio quelle occasioni che si presenteranno nelle prossime ore. L’identikit ideale sarebbe quello di Kamara, ma al momento lo scoglio più grande è rappresentato non tanto dal Marsiglia, ormai rassegnatosi a perdere il giovane francese a zero, ma dal diretto interessato, oggetto del desiderio di diversi club in giro per l’Europa. Dei sondaggi esplorativi sono stati effettuati anche per Tanguy Ndombele, in rotta di collisione con il Tottenham e pronto a mettersi in gioco in un nuovo contesto. Epurato da Antonio Conte, l’ex Lione è stato accostato, in Italia, a Roma, Napoli e Juventus, ma ora come ora la destinazione più probabile sembra essere il Psg, sebbene i parigini non possano ancora affondare il colpo alla luce delle cessioni che Leonardo non riesce a sbloccare.

Nelle ultime ore era trapelato l’interessamento anche del Valencia, ma gli iberici avrebbero deciso di dirottare le proprie attenzioni su Ilaix Moriba per colmare il vuoto arrecato dalla partenza di Daniel Wass.

Calciomercato Roma, svolta immediata: il Valencia ha scelto Moriba | Niente Ndombele?

Il guineano, messosi in luce anche in Coppa d’Africa, è sempre più vicino a vestire la maglia del Valencia, ad appena sei mesi dall’approdo dell’ex Barcellona in Bundesliga, fruttato ai blaugrana 16 milioni di euro più sei di bonus. Come riportato da Cadena COPE, è Moriba il giocatore prescelto per rimpolpare il centrocampo del club iberico. La chiusura è a un passo, al punto che ogni istante potrebbe essere quello buono per la fumata bianca decisiva. Ragion per cui, il Valencia inevitabilmente si defila nella corsa a Ndombele, per il quale la concorrenza comunque non manca.