Calciomercato Roma, bomba Zaniolo: fissato l’incontro per il rinnovo del contratto. Le cifre per chiudere la questione

Fissato l’incontro. E già questo è un enorme passo avanti nella trattativa che dovrebbe portare al rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo. Pinto vuole accelerare, e non ci sono dubbi che il futuro passi anche dalle prestazioni dell’esterno offensivo. Una blindatura.

Sì, decisamente una blindatura. Perché secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un prolungamento del contratto fino al 2027. L’incontro a quanto trapela dovrebbe esserci nel prossimo mese di febbraio. Pinto e Vigorelli – agente del calciatore – avranno un faccia a faccia per discutere ovviamente il punto più importante: l’adeguamento economico perché poi, alla fine, gira tutto lì. La Roma lo sa, e farà di tutto per accontentare le richieste del calciatore.

Calciomercato Roma, le cifre del rinnovo di Zaniolo

Dovrebbe diventare il terzo giocatore più pagato della rosa giallorossa Zaniolo. Al momento guadagna 2,5 milioni di euro compresi i bonus. Il suo stipendio dovrebbe lievitare di almeno un milione (quindi 3,5 di fisso) con i bonus in questo caso da aggiungere. Insomma, in poche parole, dovrebbe arrivare a percepirne 4 a stagione. Un contratto importante, uno di quelli che è difficile da rifiutare soprattutto se le parti hanno la voglia di continuare insieme. E sembra che questo sia un obiettivo comune.

Poche settimane e si dovrebbe capire qualcosa in più. Zaniolo come detto dovrebbe diventare il terzo più pagato dopo capitan Pellegrini e dopo Tammy Abraham. Un riconoscimento importante per uno degli elementi maggiore cercati sul mercato. E che può dare ancora di più di quello che sta facendo in questo momento. Le ultime prestazioni sono state indicative in questo senso. Nicolò sta crescendo. Un bene per la Roma. Un bene per Mourinho.