Compleanno Mourinho, c’è il regalo della Roma: sorpresa Diawara

Tanti i messaggi di auguri a José Mourinho. Il portoghese è stato accolto dai suoi giocatori con una vera e propria standing ovation.

Nel giorno del suo 59esimo anno di età tutto il mondo fa gli auguri all’allenatore della Roma José Mourinho. Il portoghese ha raccolto i messaggi di persone sparse in tutto il mondo, così come sono stati tanti i personaggi e le aziende famose che hanno reso pubblico il proprio augurio.

La Roma continua a lavorare quotidinamente sul campo per preparare un nuovo tour de force. Prima la sfida casalinga contro il Genoa, poi la sfida di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro, valida per l’accesso alle semifinali, per quello che sarà un grande ed emozionante ritorno di Mou a Milano. Poi sarà la volta della trasferta di Sassuolo, la sfida allo Stadio Olimpico contro l’Hellas Verona, e di nuovo fuori casa contro lo Spezia. Il 6 marzo nella capitale arriverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> Roma, annuncio del ct | Tempi lunghi, non ci sarà

Compleanno Mourinho, sorpresa Diawara

Al suo ingresso nello spogliatoio, il portoghese viene accolto dagli applausi di tutti i giocatori e di tutto lo staff, compreso il general manager Tiago Pinto. Ad un certo punto, prima del taglio della torta, c’è anche Jordan Veretout che richiama l’attenzione del mister. Da un cellulare in videochiamata spunta, infatti, Amadou Diawara, tra le risate di tutti.

Un gesto che sicuramente fa capire anche quanto lo spogliatoio sia unito, nonostante le scelte fatte dallo Special One su alcuni calciatori, come il guineano che è stato utilizzato molto poco. Di seguito vi riportiamo il video, condiviso sui Social del club capitolino. Il guineano nei giorni scorsi è stato eliminato dalla Coppa d’Africa dal Gambia di Ebrima Darboe.