Calciomercato Roma, ufficiale | Salta lo scambio

Calciomercato Roma, le dichiarazioni rilasciate in questi minuti sono destinate ad impattare non poco nei piani giallorossi.

A Trigoria in questi ultimi giorni l’attenzione sarà principalmente rivolta alle operazioni in uscita, dall’estate scorsa presupposto fondamentale per poter poi operare sul fronte delle entrate con maggiore tranquillità e margine. In seguito agli approdi di Oliveira e Maitland-Niles, dunque, Pinto e adepti hanno cercato di sfoltire uno scacchiere che, nonostante l’epurazione estiva, continua ad essere pregno di esuberi.

Ad oggi, gli unici allontanamenti hanno riguardato la coppia di amici spagnoli, Mayoral e Villar, approdati ambedue al Getafe. Sembrava poter essere spagnolo anche il futuro di Diawara mentre nelle prossime ore sono attese novità forse decisive per l’allontanamento di Fazio, seguito dalla Salernitana della nuova coppia Iervolino-Sabatini.

In attesa di novità su questi fronti, memori anche delle dichiarazioni ufficiali arrivate questo pomeriggio e che hanno confermato come si sia ormai prossimi alla fumata bianca di un’operazione di cui già raccontatovi in questi giorni, riportiamo di seguito le non sottovalutabili affermazioni del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.

Gli isolani hanno necessità di salvarsi e affronteranno questa seconda parte di stagione con l’intento di ovviare ai numerosi errori compiuti da settembre a gennaio. Plurime novità potrebbero interessare loro in queste ultime giornate di mercato, anche sul fronte delle uscite. Tra le fila rossoblù è infatti presente da tempo un talento che non poca attenzione ha catalizzato in questi anni in Italia e all’estero.

Ci riferiamo chiaramente all’uruguaiano Naithan Nandez seguito, tra le varie, anche da Napoli, Juve e Roma. In questi minuti, come detto, sono arrivate le parole del numero uno sardo che ha così commentato la vicenda dell’ex Boca Juniors ai microfoni di Calciomercato.it. “Si tratta di un giocatore fondamentale, soprattutto se vogliamo salvarci. Basti pensare che è stato l’investimento più importante della nostra storia e intendiamo quantomeno monetizzare bene. Non abbiamo ricevuto offerte ufficiali e sottolineo che non siamo interessati a contropartite tecniche. Restano pochi giorni e una sua partenza sembra complicata, visto che dovremmo poi sostituirlo con un profilo all’altezza”.

Da scartare, quindi, l’ipotesi di un inserimento di Diawara per arrivare al tanti anelato numero 18.