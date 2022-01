Nuovo retroscena di calciomercato in casa Roma. Spunta l’annuncio sulla chiamata da Londra per Zaniolo, ecco i dettagli della vicenda.

Calciomercato Roma, 50 milioni per Zaniolo | Quella chiamata da Londra

A svelare il retroscena è stato Alessandro Austini, in diretta radio sulle frequenze di TeleRadioStereo. Il giornalista è partito da una valutaziona attuale del momento di Zaniolo a Roma, descrivendolo come un vero e proprio bivio: “Se Zaniolo farà una seconda parte di stagione positiva, anche con lui la società è difronte a un bivio. Il suo procuratore andrebbe a chiedere di più, funziona così. Oggi per me il giocatore non vale più di 50 milioni.” Il giornalista si lascia andare ad una valutazione che potrebbe dividere i tifosi giallorossi, prima di rivelare il retroscena londinese: “Da quello che so 2 anni fa era molto proiettato verso Londra. Arrivò una proposta dal Tottenham e credo che Zaniolo ci abbia pensato”. A sedere su quella panchina c’era nientemeno che Josè Mourinho, che -a quanto pare- era arrivato ad un soffio da strappare il sì al calciatore. Per la fortuna dei tifosi giallorossi il matrimonio è avvenuto con i colori della Roma.