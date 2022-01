Calciomercato Roma, annuncio Sky | “Ha detto si”

Calciomercato Roma, è finalmente arrivata la svolta che potrebbe non poco cambiare i piani giallorossi in questi ultimi giorni di mercato.

La campagna acquisti giallorossa si è distinta in queste tre settimane per un operato celere quanto intelligente, in grado di garantire a Mou almeno una parte di quei rinforzi richiesti, concretizzando affari nei tempi e nelle modalità giuste. Dopo le indiscrezioni nate tra Natale e Capodanno, il 2022 si è infatti aperto con la firma di Maitland-Niles, seguita poi da quella di Sergio Oliveira.

L’eclettico laterale scuola Arsenal ha garantito soluzioni nuove e a Mourinho mentre il numero 27 ha finalmente apportato qualità e saggezza ad un reparto che non poche difficoltà aveva vissuto in questa prima parte di stagione. Stando alle dichiarazioni uscite in queste settimane, non basta però a detta dello Special One l’ex Porto per migliorare la regione centrale, per quanto il portoghese rappresenti per il tecnico una pedina fondamentale destinata a poter cambiare il livello della squadra.

Come più volte ribadito, l’attenzione attuale sembra ora rivolta alle uscite ma non sono pochi i tifosi ad augurarsi una dolce chiosa a questa parentesi invernale, che permetta magari di accontentare definitivamente Mou con un regista, quale, secondo la sua visione, Sergio Oliveira non è. Come accaduto in estate, però, bisognerà dapprima ultimare il piano epurativo catalizzato in questo mese dalle uscite di Mayoral e Villar.

Nella giornata di domani arriverà la fumata bianca definitiva per il passaggio al Sassuolo di Riccardo Ciervo e non sono da escludersi allontanamenti momentanei di giovani alfine di garantire loro minutaggio e crescita. La priorità continua a riguardare però l’allontanamento di chi sia considerato da tempo un vero e proprio esubero e abbia dimostrato di non poter fare al caso di Mourinho.

In questa lista è sicuramente annoverabile Amadou Diawara, definito dal tecnico un “grande professionista” che ha però fin qui accumulato solo 168 minuti. Le dichiarazioni del presidente del Cagliari hanno spento le speranze di veder inserito l’ex Napoli in un’eventuale trattativa per Nandez. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, il numero 42 ha dato apertura al club per una cessione.

Superata dunque quella fase di chiusura e rifiuto nei confronti di uno scenario lontano dalla Capitale, il guineano, legato ai giallorossi fino al 2024, potrebbe cambiare casacca in questa parentesi finale di mercato invernale. Su di lui, oltre che allo stesso Cagliari, ci sono diversi club esteri e la Sampdoria. Ciò che maggiormente interessa ai tifosi (e non solo) è però la consapevolezza che, qualora si attualizzasse la sua uscita, potrebbe assumere contorni concreti quello che fino a poco fa figurava come un utopistico scenario legato all’approdo di una ciliegina sulla torta. O di un mediano puro davanti alla difesa, se preferite.