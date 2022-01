Roma, incubo Spinazzola | L’annuncio di Ferretti (medico Nazionale)

Il membro dello staff sanitario ha parlato dell’esterno della Roma, del suo infortunio e del suo probabile rientro, ma anche di Zaniolo

Da prima dell’inizio della stagione 2021/2022, la Roma ha cominciato già con un giocatore in meno. Questo perché Leonardo Spinazzola, perno dei giallorossi e della Nazionale di Mancini, si è infortunato durante gli Europei vinti proprio dagli Azzurri. Uno stop che ha dato subito l’impressione di essere piuttosto lungo e fino ad ora le aspettative sono state rispettate. La rottura del tendine d’Achille dell’esterno sinistro della Roma ha lasciato con l’amaro in bocca tutti i tifosi, sia dell’Italia che dei giallorossi, visto le grandi prestazioni mostrate. Nella Serie A della scorsa stagione, infatti, Spinazzola è stato uno dei migliori giocatori. Anche nella cavalcata che ha portato alla vittoria di Euro2020 ha giocato un ruolo da protagonista con l’Italia

L’indisponibilità di un giocatore del calibro di Spinazzola è stata notata subito da Mourinho che ha chiesto alla società un sostituto. Nella conferenza stampa di presentazione, infatti, lo Special One ha sottolineato come Riccardo Calafiori non fosse pronto. Per questo Tiago Pinto si è mosso sul mercando individuando in Matias Vina il perfetto sostituto di Spinazzola. Le prestazioni dell’ex Palmeiras hanno dato ragione alla scelta fatta dal gm giallorosso, avendo mostrato buone qualità.

Roma, Ferretti: “Ecco quando potrebbe tornare Spinazzola”. E su Zaniolo…

Ai microfoni di “Il Diabolico e il Divino”, trasmessa in onda su New Sound Level 90FM, ha parlato il medico della Nazionale Andrea Ferretti. Il membro dello staff sanitario degli Azzurri ha parlato sia di Spinazzola che di Nicolò Zaniolo. Inevitabile per Ferretti non parlare dell’infortunio dell’esterno sinistro della Roma: “Sono stato testimone del suo infortunio. La rottura del tendine d’Achille è uno stop molto serio, il pieno recupero è piuttosto lento“. Così ha detto il medico della Nazionale, che ha poi continuato: “Ho incontrato Spinazzola poco prima di Natale ed era molto ottimista, pur sapendo che il recupero non sarebbe stato immediato. Credo che la previsione più realistica sia quella di ritornare all’inizio del prossimo campionato per essere in piena forma per Qatar2022“.

Anche di Zaniolo Ferretti ha raccontato l’infortunio: “Ho assistito al suo secondo infortunio al ginocchio. È stato terribile per lui e sono riuscito a condividere con lui il suo dramma“. Ferretti ha poi ripreso: “Gli ho raccontato la mia esperienza con Carlo Ancelotti, che si infortunò anche lui ad entrambi i crociati. Secondo me Nicolò sta ripercorrendo i suoi passi“. Infine, il medico degli Azzurri ha concluso: “Sta recuperando bene, sta superando a pieno quelle che sono le prime fasi di paura che sono sempre presenti in queste situazioni. Lo vedo tranquillo e con grandi margini di crescita“.