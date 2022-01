Calciomercato Roma, ha detto sì | Pinto esulta

Calciomercato Roma, finalmente ha detto sì: Pinto può esultare per una delle trattative in uscita più difficili degli ultimi mesi

Finalmente si è convinto. E Pinto può esultare per una delle trattative in uscita più difficili degli ultimi mesi. Un risparmio importante per il general manager giallorosso, che non aprirà le porte a una nuova entrata ma che sicuramente fa respirare un poco le casse della Roma.

La situazione è quella relativo a Fazio: il difensore, ormai dalla scorsa estate ai margini del progetto giallorosso, sembrerebbe essersi convinto della destinazione che si è profilata per lui in questa sessione di mercato. La Salernitana è pronta a chiudere. Il pressing di Sabatini ha portato ai frutti sperati. L’accordo dovrebbe essere stato trovato – secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio – e c’è già il giorno segnato in rosso sul calendario.

Calciomercato Roma, domani Fazio a Salerno

Dovrebbe essere la giornata di domani quella giusta. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative di gennaio. Il difensore è pronto a trasferirsi in Campania per cercare di dare una mano alla squadra di Iervolino nella lotta alla salvezza. Un colpo che l’ex giallorosso e nuovo direttore de granata, Sabatini, ha voluto sin dalle prime ore del suo insediamento dentro la Salernitana. Serve esperienza in quella squadra e Fazio la porterà sicuramente.

Per la Roma è un colpo importante. Perché Pinto ne piazza un altro e risparmia altri 2 milioni di euro lordi da qui alla fine della stagione. Un tesoretto che potrebbe diventare più sostanzioso nel caso il gm riuscisse anche nelle operazioni Santon e Diawara. Anche se per il guineano sempre tutto chiuso. Qualche spiraglio per il difensore. Ma rimane comunque difficile.