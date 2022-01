Calciomercato Roma, brusca frenata | Alta tensione: così salta tutto

Calciomercato Roma, le ultime sulle manovre di Tiago Pinto per rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Il gong è ormai dietro l’angolo, ma sono ancora tante le trattative che, sebbene imbastite, risultano lontane da una definizione totale. Ne sa qualcosa la Roma che, non a caso, continua a monitorare con estrema attenzione se sul fronte Diawara ci siano i presupposti per una svolta improvvisa.

Cessione non banale quella del guineano che, ad esempio, spalancherebbe le porte ad un innesto in mediana. E non a caso, sono diversi i profili attenzionati da Tiago Pinto per rimpolpare il centrocampo, a cominciare da quel Boubacar Kamara che, però, risulta sempre più lontano con il passare delle ore. Il centrocampista del Marsiglia non rinnoverà il suo contratto in scadenza e ha, dalla sua, le ricche offerte con le quali dalla Premier sono pronti a lusingarlo ormai da tempo. I giallorossi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, ma la pista sembrerebbe essersi raffreddata. Nel dossier di Pinto era finito anche Tanguy Ndombele sul quale, però, ha da tempo messo gli occhi il Psg.

Calciomercato Roma, non si sblocca la trattativa Ndombele-Psg: il ruolo dei giallorossi

La trattativa per il passaggio dell’ex Lione all’ombra della Tour Eiffel sembrava sul punto di essersi definita nei suoi aspetti essenziali, con Leonardo finalmente disposto non solo ad accollarsi l’intero ingaggio dell’epurato di Conte, ma anche a farsi carico di un eventuale riscatto a fine stagione. Secondo quanto riportato da RMC Sport, però, in giornata non sarebbero statti registrati passi in avanti, dal momento che il Psg sta riscontrando più difficoltà del previsto a cedere quei calciatori finiti da tempo sulla lista degli esuberi. Tra questi, non solo Kurzawa ed Ebimbe, ma anche Danilo, per il quale anche la Roma si sarebbe fatta viva nei giorni scorsi, ma senza approfondire i discorsi. Si prospetta, dunque, un finale di mercato assolutamente concitato, nel quale non sono affatto da escludere colpi di scena e dietrofront improvvisi.