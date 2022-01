Firma ufficiale: la Roma sorprende i tifosi sui social

Firma ufficiale, la Roma si è resa protagonista in modo inaspettato in queste ore sui social annunciando un “acquisto” singolare.

Il rapporto con i tifosi e la grande attenzione data alla cura di quest’aspetto e del legame tra piazza e squadra attraverso l’interazione social hanno contraddistinto il modus operandi della società in questi ultimi anni. Riflesso, questo, della maturata consapevolezza circa l’importanza del mondo mediatico pure in ambito calcistico.

Basti pensare alle promozioni riservate ai possessori dei Fan Token o ai sondaggi e concorsi a premi banditi con frequenza dalla società giallorossa, così come tante altre, e finalizzate, tra le tante cose, anche all’aumento della crescita e della fama del brand che in un mondo interconnesso e globalizzato non può prescindere dalla dimensione 2.0.

In questa direzione va dunque il particolare annuncio di quest’oggi e che ben raccoglie tutti questi aspetti or ora presentati, integrandoli con la bellezza nascente dalla spontaneità del sorriso dei bambini, spesso tra i pochi a conservare ad un amore per la squadra del cuore in modo romantico e disinteressato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Ecco tutte le cifre

Firma social, la Roma “rinnova” il contratto a Samuele

Questo è quello che emerge dal sorriso disincantato e tenero di Samuele, giovane tifoso giallorosso autore di una lettera, divenuta poi “famosa”, in cui diceva di aver definitivamente perso l’amore per il calcio, in seguito alla grande delusione vissuta per il ribaltone casalingo rimediato dalla Roma contro la Juventus.

Samuele è divenuto protagonista di un simpatico quanto romantico video social in cui lo si vede mettere la propria firma su un “contratto” per il rinnovo di tifoso. Un po’come accaduto circa un anno fa con un altro piccolo supporter accolto a Trigoria dall’ex Edin Dzeko, Samuele figura in compagnia di capitan Pellegrini. Il numero 7, previa la simpatica firma suddetta, ha regalato la maglia da lui firmata dandogli poi un prezioso consiglio.

“Nel calcio e nella vita esistono i momenti difficili ma è da questi momenti che emerge la nostra forza e ci si mette in gioco ulteriormente, combattendo o tifando di più”.