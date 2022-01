Calciomercato Roma, corsa contro il tempo | Fissato l’incontro

Calciomercato Roma, è corsa contro il tempo. Nelle prossime ore ci sarebbe in programma un altro incontro. Si spera in una soluzione

Ormai è una corsa contro il tempo per Tiago Pinto, che spera di chiudere la questione per potere, magari, avere il tempo di tentare un ultimo assalto per il terzo colpo di questo calciomercato dopo aver portato a Trigoria Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

Tutto gira ovviamente e come sappiamo attorno alla partenza di Diawara. Che cambia idea in continuazione e prima dà l’ok a una possibile partenza, poi torna sui suoi passi, e infine decide di aprire solamente al Valencia, che sarebbe il suo sogno come spiegato ieri dall’agente. In corsa ci sarebbe entrata anche la Salernitana, ma appare una pista difficile. Così difficile che Pinto non ci crede a quanto pare. Ed è così, che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il gm dovrebbe avere nelle prossime ore un altro incontro con il Valencia.

Calciomercato Roma, la formula per Diawara

Il Valencia vorrebbe Diawara in prestito secco. Su questo ci sono pochi dubbi. E chiederebbero alla Roma di pagare anche una parte dell’ingaggio del centrocampista. Secondo il quotidiano la società giallorossa sarebbe a lavoro per cercare di smussare questa richiesta da parte del club spagnolo. Anche se al momento sembra molto difficile riuscire nell’intento. Vedremo comunque quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Con la sensazione che Pinto farà di tutto per liberarsi del giocatore per cercare di chiudere un altro affare.

Saranno giorni caldi e anche molto. Saranno ore frenetiche per portare a termine un’altra operazione in uscita che si trascina dalla scorsa estate praticamente. Ma Diawara, alzando il muro, ha fatto sì che i tempi fossero questi.