Calciomercato Roma, la conferma gela Pinto | “Non partirà”

Calciomercato Roma, sembrano destinate a spegnersi gran parte delle speranze nate in casa giallorossa in questi ultimi giorni. Ecco il motivo.

La prima campagna acquisti caratterizzata dalla collaborazione del binomio Tiago-José aveva portato non poca soddisfazione al mondo capitolino, entusiasta per la celerità con la quale il gm è riuscito ad ovviare alla sortita di Edin Dzeko e per la concretizzazione di diversi affari che sembravano poter ben aiutare la Roma in un percorso di rinascita che i Friedkin hanno provato a catalizzare con la scelta annunciata lo scorso 4 maggio.

La realtà dei fatti si è però poi rivelata leggermente diversa, a causa di un cammino in campionato abbastanza tortuoso e, superata la prima metà di settembre, caratterizzato da una discontinuità che ha continuato a rappresentare uno dei più grandi limiti di Pellegrini e compagni. Se a ciò si aggiungono le reiterate dichiarazioni dello stesso Special One, si comprende il motivo per il quale gli entusiasmi di inizio stagione si siano pian piano affievoliti.

Questo alla luce della più volte denunciata assenza di un mediano e di alternative valide, alla quale si è cercato di ovviare in queste settimane di gennaio. Al netto delle difficoltà incontrate in campionato nelle prime due uscite del nuovo anno, il 2022 si è aperto abbastanza felicemente. Merito degli approdi di Oliveira e Maitland-Niles, cui ha fatto seguito un insieme di scelte che sembravano poter apparecchiare nel migliore dei modi una situazione che permettesse di chiosare con il botto questo mercato invernale.

Calciomercato Roma, “Xhaka non partirà”: sfuma il colpo last-minute?

Dopo aver allontanato profili quali Mayoral, Villar o Fazio, in queste ore sono divenute sempre più insistenti le voci circa l’addio di Diawara. Il numero 42, come ammesso dal suo stesso entourage, si è finalmente convinto a lasciare la Capitale e tutto lasciava intendere come una sua sortita avrebbe potuto permettere di liberare uno slot per intervenire in una regione di campo dove, nonostante l’approdo del 27 ex Porto, Mou continua a vedere una defezione importante.

L’assenza cioè di un regista puro, destinata a restare un tallone di Achille dello scacchiere, almeno stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Stando al suo recente tweet, infatti, Granit Xhaka non lascerà l’Arsenal in queste ultime ore di mercato. Nonostante i recenti rumors e l’universalmente noto interesse di Mou per il numero 34, non risultano al suddetto dialoghi tra le parti. Vedremo se ciò sancirà la chiusura definitiva del mercato o se Pinto proverà a virare su qualche altro obiettivo.