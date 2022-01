Calciomercato Roma, l’accordo con la Juve sblocca il domino in mediana

Calciomercato Roma, l’accordo trovato con la Juventus sblocca il domino in mediana per la società giallorossa

La notizia è di pochi minuti fa e scuote ulteriormente il calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha trovato un accordo con Denis Zakaria, a lungo corteggiato dalla società giallorossa, e attende solamente il via libera del Borussia per chiudere l’affare già a gennaio.

Le cifre: la società bianconera ha proposto un accordo di 5 milioni di euro più 2 di bonus. Al momento più bassa dei 7 richiesti dalla società tedesca. Una risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, forse minuti. Con il giocatore invece l’accordo sarebbe già stato trovato. Insomma, si dovrebbe chiudere.

Calciomercato Roma, scatta il domino in mediana

L’arrivo di Zakaria in Serie A è ovviamente legato al fatto di un’uscita da dentro la Juve. Il nome caldo a quanto pare è quello di Bentancur che ha richieste dall’Inghilterra. Ma anche Arhur rimane in bilico. La Roma, che un centrocampista lo vuole, potrebbe anche fare un sondaggio per quelli che sono in uscita dalla formazione bianconera – il brasiliano in tempi non sospetti è stato anche accostato alla società giallorossa – anche se lo stipendio è più alto di quello che potrebbe mettere sul piatto Tiago Pinto. Pista difficile, senza dubbio, che al momento appare impossibile. In ogni caso, la Juve, si tira fuori dalla corsa per Kamara – che rimane caldo in caso di uscita di Diawara – e anche su quella che poteva portare a Danilo del Psg. Anche alla Roma è stato proposto il giocatore. Infine potrebbe avere un blocco anche la situazione attorno a Xhaka, che l’Arsenal vorrebbe anche cedere e aveva messo nel mirino lo svizzero per sostituire quello che la scorsa estate è stato l’obiettivo principe di Pinto che però non è riuscito a chiudere.

Insomma, un effetto domino che nelle ultime ore di mercato potrebbe toccare anche la società giallorossa. Che spera di cedere il guineano subito per poter tentare un assalto in mezzo al campo. Il sogno di Mourinho.