Sin dal momento del suo arrivo a Roma, José Mourinho ha dimostrato di aver ben chiaro l’obiettivo della sua gestione: tornare a competere ai più alti livelli.

Lavori in corso in casa Roma. E’ così che si potrebbe definire, a poco più di metà della prima stagione di José Mourinho sulla panchina giallorossa, la situazione del club. L’allenatore portoghese, sbarcato la scorsa estate nella Capitale, ha sin dall’inizio chiarito che per riportare la Roma ad essere competitiva ai più alti livelli sarebbe servito tempo. “Tempo“, è proprio questa la parola su cui, nella prima conferenza stampa da mister giallorosso, lo Special One aveva maggiormente insistito.

Un segnale chiaro di quanto l’allenatore portoghese avesse chiara la situazione e le potenzialità della rosa a sua disposizione. Una rosa che, grazie alle sue indicazioni e al lavoro del General Manager Tiago Pinto, si sta via via trasformando. D’altra parte di lavoro da fare, in questo senso, la dirigenza ne ha trovato parecchio: da una parte c’era la necessità di cedere alcuni calciatori esclusi dal progetto tecnico, dall’altra quella di cominciare a rinforzare la rosa con innesti di livello.

Da questo punto di vista, la prima richiesta in assoluto avanzata da José Mourinho riguardava l’arrivo di un centrocampista. Tutto, l’estate scorsa, cominciò con la trattativa per portare in giallorosso Granit Xhaka. Un affare che non si concretizzò, come sappiamo. Il calciomercato e alcuni imprevisti, poi, portarono la Roma a dover fare scelte diverse. E così la richiesta di Mourinho rimase inevasa, fino a qualche giorno fa. In questi mesi il tecnico ha insistito sulle priorità da seguire nel rinforzare la squadra. E accanto a un esterno capace di alternarsi con Karsdorp, ha ribadito la necessità di un giocatore che, in mezzo al campo, fosse in grado di portare anche esperienza e personalità.

Richieste accontentate con lo sbarco di Sergio Oliveira. Ma il progetto di Mou sembra ancora lontano dall’essere completo. Non è un mistero che il tecnico sarebbe felice di accogliere un altro centrocampista. Un’ipotesi confermata dalle voci che si rincorrono sui possibili obiettivi last minute della Roma, da Danilo Pereira a Nandez. Senza dimenticare, magari in prospettiva della prossima estate, un possibile ritorno di fiamma per Xhaka. Difficile prevedere come andrà a concludersi la sessione, ma una certezza appare evidente: in mezzo al campo, Mourinho vuole una rivoluzione. Il tecnico vuole rifare il look al centrocampo giallorosso, anche a costo di lasciar partire alcuni dei punti fermi della mediana. E così Veretout e Cristante, inamovibili nella prima parte di stagione, non sono più così certi di rappresentare il futuro del club. Tanto che, come vi abbiamo raccontato, la società sta frenando sui loro rinnovi di contratto. Grandi manovre in vista, per una Roma sempre più ambiziosa.