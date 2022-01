Calciomercato Roma, addio Juve | Offerto subito a Pinto

Il calciomercato invernale si avvicina alla conclusione e in casa Roma rimangono aperte diverse trattative da portare a termine.

A due giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato le trattative si infiammano. Lo stop definitivo alla finestra di trasferimenti di gennaio è sempre più vicino e, con la scadenza via via più imminente, dirigenti e procuratori sembrano aver dato un’accelerata improvvisa a una serie di affari. E così una sessione che sembrava destinata a filare via senza grossi scossoni potrebbe rivelarsi invece ricca di novità interessanti.

Se il colpo più clamoroso lo mette a segno la Juventus, con il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, in casa Roma c’è soddisfazione per il lavoro svolto fino a questo momento. Il General Manager Tiago Pinto è riuscito nel compito di regalare a José Mourinho due rinforzi importanti nei primissimi giorni della sessione. Un obiettivo non scontato che il dirigente portoghese ha saputo centrare con tempismo e ottima organizzazione.

Calciomercato Roma, proposta last minute | La situazione

Agli arrivi di Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles si devono poi aggiungere alcune operazioni in uscita che, soprattutto dal punto di vista del bilancio, sono importanti per il club. E così dall’inizio del mese hanno fatto le valigie diversi calciatori che non rientravano nei piani di Mourinho. E’ il caso di Borja Mayoral e Gonzalo Villar, finiti al Getafe, oltre che di Riccardo Calafiori e Bryan Reynolds. Fino a Federico Fazio, passato oggi alla Salernitana. Operazioni che però potrebbero non coincidere con la conclusione definitiva del calciomercato giallorosso. Il sogno di centrare un ultimo colpo dell’ultima ora rimane infatti assolutamente vivo nelle idee della dirigenza.

Non è un caso che, come riporta il giornalista Nicolò Schira, alla Roma sia stato proposto nelle ultime ore Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano sembra destinato a lasciare il Cagliari sin dalla scorsa estate, ma finora nessun club è riuscito a piazzare il colpo decisivo. I sardi sembrano ora decisi a lasciarlo partire, complice anche l’arrivo di Baselli in mediana, e avrebbero contattato la Roma per una trattativa last minute. I giallorossi potrebbero rappresentare la destinazione ideale per il giocatore, ma prima devono riuscire a completare la cessione di Amadou Diawara, per la quale sono ancora in corso trattative serrate con il Valencia. Più defilata invece la Juve, che vede Nandez solo come un piano B: la prima scelta dei bianconeri rimane Denis Zakaria. L’arrivo dello svizzero a Torino renderebbe decisamente meno probabile un l’acquisto del centrocampista del Cagliari, anche se non escluderebbe definitivamente la possibilità di un tentativo bianconero.

