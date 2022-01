Calciomercato Roma, accordo saltato | Cambia nuovamente tutto

Le ultime ore di calciomercato sono spesso ricche di colpi di scena. L’ultima novità riguarda da vicino la Roma.

La Roma continua a lavorare per cercare di sfruttare al meglio le ultime 48 di calciomercato. La sessione invernale si concluderà lunedì 31 e in queste battute finali i club sembrano aver trovato nuovo slancio per cercare di sbloccare gli affari dell’ultimo minuto. Una questione che riguarda solo in parte la Roma, forte degli affari già condotti in porto con ottimo tempismo dal General Manager Tiago Pinto. I due acquisti messi a segno in apertura di sessione rappresentano infatti ottimi interventi in entrata. Eppure l’ipotesi di piazzare un altro colpo resta viva.

Ai due innesti di Maitland-Niles e Oliveira si sono aggiunte le cessioni di diversi esuberi. E così durante questa sessione invernale hanno lasciato Trigoria molti dei calciatori su cui Mourinho aveva dimostrato di non fare affidamento. Ultimo in ordine di tempo: Federico Fazio. Il centrale argentino era rimasto fermo nel rifiutare tutte le proposte pervenute, sin dalla scorsa estate. Negli ultimi giorni la svolta e l’accordo con la Salernitana.

Calciomercato Roma, affare saltato | Pinto osserva

Intanto il club continua a seguire con attenzione le diverse opportunità che nelle ultime ore di calciomercato potrebbero presentarsi. Tiago Pinto sarebbe felice di riuscire a regalare a José Mourinho un ulteriore rinforzo in mediana, ma perché questo accada devono verificarsi una serie di condizioni. Prima di tutto, deve sbloccarsi la trattativa che potrebbe portare Amadou Diawara al Valencia. In secondo luogo, la Roma dovrebbe riuscire a strappare condizioni vantaggiose per concludere un ultimo colpo in entrata. E chissà che le novità provenienti dalla Francia non rappresentino una possibile svolta per il mercato giallorosso.

Secondo quanto riportato poco fa dal giornalista transalpino Julien Maynard, infatti, sarebbe definitivamente saltata la trattativa che doveva portare Tanguy Ndombele al PSG. Il club parigino, infatti, sta trovando grandi difficoltà nel piazzare alcuni calciatori in esubero, condizione indispensabile per procedere a una nuova acquisizione. Ora il Tottenham starebbe proponendo il giocatore a diverse squadre europee, tra le quali non rientra il Valencia. Gli spagnoli avevano trattato Ndombele salvo poi orientarsi su altri obiettivi. Una notizia che dal punto di vista giallorosso può prestarsi a una duplice interpretazione: da una parte potrebbe rappresentare la chiusura al possibile arrivo di Danilo Pereira. Dall’altra, però, potrebbe anche riaprire uno spiraglio di speranza per l’arrivo nella Capitale di Ndombele, calciatore che Mourinho conosce bene e che sarebbe felice di riabbracciare.