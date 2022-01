Calciomercato Roma, dalla Serie A su di lui | Tentativo per Diawara

Il centrocampista della Roma è al centro del calciomercato con molti club interessati a prenderlo per migliorare la linea mediana

Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Così canta Figaro nella seconda scena del primo atto del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e così potrebbe cantare anche Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è stato ed è al centro di diverse offerte in questo calciomercato invernale con Tiago Pinto che sta cercando di piazzarlo. Il general manager giallorosso ha cercato una sistemazione per tutti gli esuberi presenti in rosa e tra questi c’è anche il mediano classe 1997. Mourinho lo ha schierato in campo in appena 8 partite in tutte le competizioni e per questo la società ha deciso di cederlo.

Sulle tracce dell’ex Napoli fino ad oggi c’è stato il Valencia, che sta cercando di migliorare il centrocampo con un colpo low cost. Il club spagnolo allenato da José Bordalas, infatti, non ha una bella situazione finanziaria e per questo sta cercando principalmente affari ragionevoli sul mercato. Diawara fa proprio al caso degli spagnoli che, però, in queste ultime ore di calciomercato, non stanno chiudendo la trattativa con la Roma. Questo ha lasciato aperto uno spiraglio per altre squadre che possono cercare un colpo lampo alla vigilia dello stop alle trattative.

Calciomercato Roma, il Venezia ci prova per Diawara

In questo contesto si è inserito il Venezia che, come riporta Sky Sport, vuole cercare di prendere Diawara per migliorare il centrocampo a disposizione di Paolo Zanetti. Il club del Nord Italia vorrebbe prendere il centrocampista in prestito fino a giugno con l’obiettivo di centrare la salvezza. Compito arduo, non solo restare in Serie A. Diawara, infatti, fino ad ora ha rifiutato parecchie offerte provenienti da diverse squadre, compreso il Galatasaray. Per questo motivo nelle prossime ore potrebbe arrivare il rifiuto del centrocampista anche per il Venezia, 17° in campionato. La squadra di Zanetti ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari e molto probabilmente non raggiungerà i 40 punti, soglia minima che dovrebbe garantire la salvezza.