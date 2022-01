Calciomercato Roma, clamoroso ritorno | Dalla Francia: sì al prestito

Non arrivano buone notizie dal calciomercato per la Roma. Il giocatore potrebbe tornare nella sua vecchia squadra.

In attesa che la Roma ritorni a giocare in campionato, dove ci sarà il Genoa ad attendere i capitolini sabato 5 febbraio allo Stadio Olimpico, nel match che aprirà la 24esima giornata, Tiago Pinto continua a concentrarsi sul mercato.

Non ci sono aggiornamenti sul futuro di Amadou Diawara. Potrebbero fermarsi così a due gli acquisti arrivati a gennaio, prima l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e poi quello di Sergio Oliveira dal Porto. Entrambi due giocatori duttili ma soprattutto utili per le rotazioni con poco meno di metà stagione ancora da giocare. Manca ancora quel mediano che l’allenatore portoghese richiede da inizio stagione, ma l’affare è difficile. Se non si farà ora, si farà sicuramente a giugno.

Calciomercato Roma, tentativo last minute | Risposta immediata

Calciomercato Roma, possibile ritorno al Lione

Sembrava essere ad un passo dal Valencia, ma Tanguy Ndombele continua ad essere un separato in casa al Tottenham. Antonio Conte ormai gli ha confermato che non fa più parte del progetto tecnico, pertanto dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Il giocatore è un profilo di alto livello ed è sempre stato nel taccuino di Tiago Pinto.

Adesso però potrebbe arrivare l’accelerate dell’Olympique Lione, che potrebbe prenderlo in prestito. Secondo quanto riportato dal giornalista francese di ‘Telefoot’ Julien Maynard i due club stanno intensificando i contatti per provare a chiudere la trattativa. Sono ore frenetiche per il futuro di Ndombele che potrebbe tornare proprio al Lione dopo tre anni.