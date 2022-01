Calciomercato Roma, bomba dalla Francia: ritorno sempre più vicino

Calciomercato Roma, manca sempre meno al grande ritorno: dalla Francia ne sono convinti. Gli ultimissimi dettagli.

Sembrava sul punto di configurarsi come un’autentica telenovela, ma alla fine la svolta tanto attesa è arrivata. Tanguy Ndombele è in procinto di lasciare il Tottenham, dove Antonio Conte lo considera poco più che un esubero, al punto da avallarne in modo pressoché totale la partenza.

Sondato dalla Roma, in mattinata erano trapelati alcuni rumours concernenti una possibile occasione in ottica Milan: nulla di concreto, visto che il centrocampista francese corre veloce verso il ritorno in Ligue 1. Non al Psg, come le trattative degli ultimi giorni lasciavano supporre, ma al Lione, squadra nella quale il classe ’96 ha già militato per due stagioni e dove si è consacrato a livello internazionale mettendo in mostra quelle caratteristiche che con gli Spurs si sono viste solo ad intermittenza.

Calciomercato Roma, accordo a un passo tra Lione e Tottenham: le ultime

Come riferito da Telefoot, Lione e Tottenham sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli di un’operazione che dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito secco. L’Olympique ha approfittato del dietrofront inaspettato del Psg, con Leonardo che, non avendo perfezionato quelle cessioni che aveva messo in preventivo, è stato costretto a tirare i remi in barca, al punto che i parigini sarebbero stati disposti anche ad aggiungere un diritto di riscatto a fine stagione, soluzione che, invece, non dovrebbe essere prevista nella trattativa con il Lione, a cui serviva un centrocampista vista la partenza di Bruno Guimarães. Trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, anche perché tutte le parti in causa spingono in tale direzione. Proposto anche a Tiago Pinto, evidentemente il general manager dei giallorossi sta vagliando profili alternativi, nel caso in cui effettivamente lo spiraglio per la partenza di Diawara diventasse un varco sempre più grande nel corso delle prossime ore.