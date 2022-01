Calciomercato Roma, stop definitivo | Ha deciso Mourinho

A meno di 48 ore dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato, Tiago Pinto lavora ancora su più tavoli.

Due giorni. Solo due giorni e il calciomercato invernale andrà in archivio. Quarantotto ore (scarse) per mettere a segno gli ultimi colpi e trovare la quadra per tutte quelle operazioni che ancora non sono arrivate alla finalizzazione. Le ultime ore di calciomercato sono sempre le più frenetiche, quelle in cui le strategie di dirigenti e procuratori si scoprono in maniera definitiva, e in cui gli affari subiscono improvvise accelerazioni. O, al contrario, naufragano definitivamente.

Dalle parti della Roma le operazioni più importanti di mercato sono già state effettuate da tempo. Le richieste principali di José Mourinho riguardavano l’arrivo di un esterno e di un centrocampista di spessore e personalità. Posizioni coperte con gli arrivi di Ainsely Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Ma la rosa giallorossa rimane migliorabile e l’allenatore portoghese sarebbe felice di trovare un ultimo regalo proprio in conclusione della finestra trasferimenti.

Calciomercato Roma, no definitivo | Scartato da Mourinho

In particolare è in mezzo al campo che secondo il tecnico di Setubal le cose potrebbero essere migliorate. Ma il tempo è poco e la Roma deve anche tener conto delle esigenze di bilancio. Per sbloccare un ultimo regalo, quindi, sarebbe indispensabile la coincidenza di due circostanze: la felice conclusione della trattativa con il Valencia per il prestito di Diawara, che farebbe risparmiare un milione di ingaggio da pagare al calciatore, e il presentarsi di una vera e propria opportunità di mercato dell’ultimo minuto.

Da questo punto di vista negli ultimi giorni era circolata con insistenza la voce secondo la quale il possibile terzo colpo della Roma rispondesse al nome di Danilo Pereira, centrocampista portoghese che il Psg starebbe cercando di piazzare per far spazio all’arrivo di Ndombele. Dalle parti di Trigoria, però, la pista rimane piuttosto fredda. Come spiega oggi Il Corriere dello Sport, Danilo non è il tipo di giocatore che Mourinho sta cercando. A centrocampo l’allenatore vuole un elemento dalle caratteristiche tecniche diverse: uno come Xhaka, tanto per intendersi. Lo svizzero rimane nei pensieri dello Special One, ma per un nuovo tentativo, dopo quello della scorsa estate, sarà necessario attendere come minimo la prossima sessione di mercato.