Per la Roma rimangono aperte diverse piste, quando alla chiusura del calciomercato mancano meno di 48 ore.

Domenica di riposo per la Roma, visto che il Campionato di Serie A è fermo per le sfide che vedono coinvolte alcune Nazionali. Un’occasione per tirare il fiato e lavorare a Trigoria con chi è rimasto nella Capitale, oltre che per attendere eventuali altre novità dal calciomercato. Alla ripresa i giallorossi saranno attesi dalla sfida contro il Genoa, che andrà in scena sabato 5 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 15.

La Roma aprirà quindi il ventiquattresimo turno della Serie A, con un chiaro obiettivo in mente: vincere per allungare la striscia di risultati positivi aperta prima della sosta. I giallorossi arrivano infatti da tre vittorie consecutive tra Campionato e Coppa Italia e vogliono assolutamente confermarsi anche contro i liguri. D’altra parte se si vuole cercare di inseguire il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, i margini di errore sono ridotti praticamente a zero.

Calciomercato Roma, affare in Serie A | Ci prova il Venezia

Intanto il calciomercato è entrato nelle ultime, decisive 48 ore della sessione invernale. La Roma può ritenersi soddisfatta del lavoro fin qui, con due arrivi importanti e la cessione di diversi degli esuberi rimasti in rosa. Tuttavia la tentazione di piazzare un terzo colpo dell’ultimo minuto resta forte nella dirigenza, che contemporaneamente continua a lavorare sulle uscite. Salutati Villar, Mayoral, Calafiori, Reynolds e Fazio, non è escluso che in questi due giorni qualcun altro possa lasciare Trigoria.

In questo senso attenzione alla posizione di Ebrima Darboe. Il mediano del Gambia, eliminato dalla Coppa d’Africa, sta per fare ritorno nella Capitale. Il suo, però, potrebbe essere solo un passaggio temporaneo: secondo Il Messaggero sul giocatore c’è l’interesse del Venezia e non è escluso che si possa procedere a una sua cessione in prestito. Molto dipenderà anche dagli altri incastri di mercato: l’eventuale addio di Diawara potrebbe indurre la Roma a trattenere Darboe. A meno che non si sblocchi anche il terzo colpo in entrata.