Calciomercato Roma, doppio colpo con lo sconto | Mou pesca in Premier

Calciomercato Roma, doppio colpo per Tiago Pinto con lo sconto, o almeno si spera. Mourinho pesca ancora in Premier League

Nell’ultimo giorno di mercato invernale, la Roma di José Mourinho tenterà un ultimo colpo. Ma tutto è legato come si sa dall’uscita di Diawara o di Darboe, anche lui messo in preallarme viste le reticenze del primo di salutare Trigoria. Ore calde, insomma, ma è comunque difficile riuscire a uscirne fuori. Vedremo.

Le certezze al momento sono altre. E vedono una Roma che sarà impegnata a giugno con due possibili colpi dalla Premier League. Uno è già partito – parliamo di Maitland-Niles, il terzino destro arrivato in prestito secco dall’Arsenal – l’altro è sempre dei Gunners, vale a dire quel sogno mai sopito che è il centrocampista svizzere Xhaka. Pinto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe anche intavolare una doppia trattativa per cercare uno sconto. Di quelli importanti. Che possono dare sicuramente una svolta all’operazione.

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto

Sarà un assalto la prossima estate alla squadra di Arteta. La società inglese chiede 20 milioni per Xhaka e valuta la metà il cartellino dell’esterno che è già arrivato a Trigoria. Ma se Pinto si presentasse a Londra con un’offerta per entrambi, allora potrebbe anche riuscire a strappare un prezzo di saldo oppure anche una diversa modalità di pagamento magari dilazionata negli anni. Sarebbe questo il vero obiettivo del general manager portoghese, che sa benissimo che al centrocampista svizzero non ci può pensare adesso, anche perché ieri l’Arsenal ha chiuso le porte a una cessione improvvisa.

Insomma, si comincia a pensare anche alla Roma che sarà. Di fatto Diawara ha bloccato quello che poteva essere un altro colpo. Difficile pensare che in queste ore ci possa essere una svolta.