Calciomercato Roma, affare lampo: l’ipotesi prestito in Portogallo si fa sempre più concreta. Ecco le ultimissime.

Mancano poco meno di sei ore al gong definitivo di una sessione invernale di calciomercato che in casa Roma potrebbe regalare ancora diversi colpi di scena, sia in entrata che in uscita.

In attesa che si sblocchi la possibile cessione di Diawara, con l’effetto domino che ne conseguirebbe, i giallorossi stanno per ultimare un’altra operazione in uscita. Come riportato da Gianluigi Longari tramite i propri profili social, Ruben Providence rientra dal prestito al Club Brugge e approda nel campionato portoghese: ad attenderlo c’è l’Estoril, che lo acquista non a titolo definitivo, ma sempre in prestito.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, acquisto ufficiale | Arriva a titolo definitivo

Non sono ancora stati diramati comunicati ufficiali, ma la strada sembra ormai essere inevitabilmente tracciata: il futuro del francese classe ‘2001 cresciuto nelle giovanili del Psg è in Portogallo, dove spera di ritrovare quel minutaggio grazie al quale mettere in mostra tutte le sue qualità.

Calciomercato Roma, Providence all’Estoril: le ultime

Dunque, il giovane esterno offensivo ritornerà alla base, ma solo per un momento: una toccata e fuga, prima dell’approdo all’Estoril. Lo striscione del traguardo è stato ormai raggiunto, e tutte le parti in causa hanno ormai trovato l’accordo definitivo che suggellerà un affare che ha trovato uno sbocco importante per concretizzarsi soltanto in queste ultime ore. Providence-Estoril, ormai è fatta: vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno anche conferme ufficiali da parte dei club in questione.