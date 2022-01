Calciomercato Roma, l’obiettivo sfuma | Trattativa vicina alla chiusura

La Roma non è riuscita a comprare il centrocampista tanto richiesto dall’allenatore giallorosso, ma c’è una novità.

Per la seconda volta – in due sessioni – i giallorossi non sono riusciti a comprare il mediano che serviva a José Mourinho per far rifiatare Bryan Cristante e Jordan Veretout.

I due centrocampisti saranno comunque coadiuvati da altri giocatori come Diawara, Darboe e Bove, anche se in queste ultime giornale lo Special One ha dimostrato come giocatori del calibro e dell’esperienza di Mkhitaryan e Sergio Oliveira possano dare una mano anche qualche metro più indietro. A giugno sicuramente la Roma interverrà nuovamente in quel ruolo, dando per certe altre partenze, alcune anche non proprio irrilevanti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato ancora aperto | Elenco completo e date

Calciomercato Roma, Cantwell al Bournemouth

Proprio in queste ultime settimane in orbita giallorossa era stato accostato anche un nome nuovo, vale a dire quello di Todd Cantwell. Il giovane centrocampista classe ’98 di proprietà del Norwich sembrerebbe però essere indirizzato in un cambio di club tutto inglese. Infatti il suo passaggio al Bournemouth potrebbe essere chiuso in questi ultimi minuti di calciomercato, secondo quanto riportato dal giornalista Alex Crook.