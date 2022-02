Calciomercato Roma, secco “no” a tre offerte | Blitz da 36 milioni di euro

Calciomercato Roma, tre offerte sono state rispedite al mittente: lo riporta il Daily Mirror. 36 milioni di euro sul piatto.

La sessione di calciomercato si è appena conclusa, ma le indiscrezioni non accennano a placarsi. Rumours e retroscena di uno dei mesi più intensi, che potrebbe aver ridisegnato gli assetti e i nuovi equilibri anche della Serie A.

Alla fine, la Roma non è riuscita a piazzare il colpo di coda con l’acquisto di quel centrocampista che, inserito nello scacchiere tattico di Mou, avrebbe potuto offrire un’ulteriore soluzione allo Special One. Si vociferava di una possibile irruzione per Nandez, soprattutto dopo si era arenata la trattativa per portare l’uruguayano alla Juventus, ma alla fine – sebbene Pinto abbia provato a gettare acqua sul fuoco – la mancata uscita di Amadou Diawara ha inevitabilmente stravolto le strategie dei giallorossi. Uno dei nomi accostati alla Roma, ma senza che i capitolini abbiano, almeno per il momento, approfondito i discorsi, è quello di Douglas Luiz: seguito anche dalla Juventus, per il brasiliano dell’Aston Villa si era accesa una vera e propria asta, stando alle ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve | La quota è clamorosa

Calciomercato Roma, assalto a Douglas Luiz: offerta da capogiro dalla Premier

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, nell’ultima settimana di mercato il club di Birmingham ha dovuto rispedire al mittente tre offerte per il proprio gioiello, legato dal club delle West Midlands da un contratto in scadenza tra 18 mesi. Ci avevano provato sia l’Arsenal, alla perenne ricerca di un centrocampista in grado di interpretare al meglio le due fasi, sia il Tottenham, con Paratici che è stato poi costretto a ripiegare su Bentancur, finito agli Spurs nel doppio affare con la Juventus che ha portato alla corte di Conte anche Kulusevski. I Gunners sono arrivati ad offrire anche 30 milioni di sterline, poco più di 36 milioni di euro, cifra giudicata insufficiente dall’Aston Villa. Se ne riparlerà la prossima stagione, quando il classe ’98 potrebbe alimentare, essendo queste le premesse, una vera e propria asta internazionale.