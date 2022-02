Calciomercato Roma, addio solo rimandato | Pedina di scambio per giugno

Calciomercato Roma, José Mourinho ha deciso: il prossimo rinforzo arriva con lo scambio. L’affare si chiude in estate

Il terzo rinforzo nella sessione invernale del calciomercato non è arrivato. E nonostante le parole di ieri di Tiago Pinto che ha “tolto” ogni responsabilità alla decisione di Diawara di non aver accettato nessuna offerta, la sensazione è che se il guineano avesse deciso di salutare, allora un altro innesto, il general manager portoghese, lo avrebbe regalato volentieri a Mou.

Bene, adesso però non è sicuramente il momento di rimanere fermi, ma di iniziare a programmare la prossima stagione. Andando a capire con largo anticipo quali possono essere gli acquisti da fare e soprattutto mettere nel mirino quei nomi che possono tornare utili. Uno di questi – accostato nelle ultime ore del calciomercato alla società giallorossa – è quello di Guedes del Valencia. Che secondo quanto riportato dalla Spagna dovrebbe essere uno dei primi colpi in estate. Magari con lo scambio.

Calciomercato Roma, Diawara nell’affare Guedes

Il portale todofichajes.com sottolinea come il portoghese sia assolutamente convinto di un possibile passaggio in giallorosso. E l’incastro per poter portare a termine la possibile operazione, si potrebbe trovare magari inserendo Diawara: sì, perché gli spagnolo rimangono comunque alla ricerca di un centrocampista e il profilo del romanista piace da quelle parti. Poi, che pesano anche, ci sono le parole dell’agente del guineano, che aprono senza dubbio alla possibilità di un addio. “Il sogno di Amadou è quello di giocare con il Valencia” ha detto poche ore prima della chiusura del calciomercato. E questo sogno si potrebbe anche realizzare la prossima estate.

Insomma, l’affare si potrebbe fare anche se con qualche mese di ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia di Pinto. L’importante comunque adesso è che vada davvero in porto.