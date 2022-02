Calciomercato Roma, addio o rinnovo | Zaniolo ha già deciso

Sempre al centro di notizie di calciomercato, il numero 22 della Roma ha ragionato su quale sarà il suo futuro ed è arrivato a una conclusione

In questi giorni fa parlare la situazione di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è in scadenza nel 2024 e la società sembra non aver ancora intavolato trattative per il prolungamento. Ieri poi, nella conferenza per discutere del calciomercato il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato una dichiarazione che è stata interpretata in tutti i modi. Il gm giallorosso ha sostenuto che né lui, né nessun altro può sapere quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo, soprattutto nel calcio di oggi.

Una frase che ha aperto il cielo delle chiacchiere con molti che hanno letto nella dichiarazione di Pinto un’apertura al mercato. Dall’altra parte c’è, invece, chi ha cercato di andare oltre alle mere parole dette e ha cercato di capire il vero significato della frase. In un movimento come quello del calcio, sempre in evoluzione e in cui girano cifre astronomiche, è molto difficile prevedere quale sarà il futuro di un giocatore o di un altro. Per questo motivo Tiago Pinto ha risposto in quel modo, mantenendo, comunque, la sua linea di sincerità e trasparenza.

Calciomercato Roma, Zaniolo vuole restare

Le trattative per il rinnovo dell’attaccante numero 22 non sono ancora cominciate. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, i Friedkin non sembrano intraprendere un discorso con Zaniolo. Questo perché il contratto è in scadenza nel 2024 e la proprietà vuole aspettare. La volontà di Nicolò, però, sembra quella di voler restare alla Roma ancora per un po’ e per questo il ventiduenne vuole prolungare il contratto. Su di lui, comunque, resta vivo l’interesse della Juventus che già da anni è molto interessata al ragazzo. Tre anni fa, infatti, c’è stato un pressing molto alto sul procuratore Vigorelli da parte di Paratici, che ha sperato di portare il numero 22 a Torino.